Atletismo se convierte en el capitán de la delegación Sinaloa

Culiacán, Sin. -A las 42 medallas de oro arribó la delegación de Sinaloa en los juegos Nacionales Conade 2023, que se desarrollan en Villahermosa, Tabasco, y con ello se instalaron en el sitio 11 del medallero general.

De esta manera el atletismo ya superó la actuación del año pasado (8) con nueve metales dorados y con posibilidades de seguir aumentando y convertirse en la mejor disciplina, a dos días de que culminen estos juegos.

Sinaloa su ubica por debajo de la Ciudad de México que acumula 49 oros, 65 platas y 91 bronces, para un total de 205 preseas.

En tanto los estados que ocupan el lugar 12 es Tamaulipas con 41 oros, Aguascalientes y Coahuila, están en las posiciones 13 y 14 respectivamente con 40 preseas doradas, muy cerca Veracruz con 39 en el lugar 15.

Ángel Antonio Ramírez de Culiacán, se coronó como el campeón nacional de los 100 metros. Foto: Cortesía / Isde

Ángel Antonio Ramírez, de Culiacán, se coronó como el campeón nacional de los 100 metros con vallas Sub16, además de imponer nueva marca con un tiempo de 13.52 segundos. La plata fue para Khristian Chávez de Querétaro, con 13.65. Y el bronce de Chihuahua con Luis Olivas al cronometrar 13.98 segundos. Una noche antes, Ramírez también se apoderó de la medalla de plata en el salto de longitud.

“Significa mucho para mí (el oro), ya que entrené demasiado para esto, y saber que lo pude logar, tengo que entrenar más, e intentar clasificar a mundiales y panamericanos Sub18”, dijo.

En la prueba de salto de longitud, en donde llegó al evento con la mejor marca de clasificación, externó, “Me sentí un poco nervioso cuando estaba saltando y la carrera no me estaba dando bien, tuve complicaciones, pero pude agarrar la plata, ya el siguiente año puedo ganar el oro”.

La lanzadora Johana Leonor Verdugo del municipio de Ahome, se llevó la medalla de oro el impulso de bala Sub8, con una marca 14.31 metros. La pata fue para Campeche con una marca de 13.94 y el bronce de Baja California con 12.47 meros.

“Me siento muy feliz de haber logrado mis objetivos y muy agradecida con todas las personas que fueron parte de este proceso, a mi familia, mis papás, mis hermanas, a mis entrenadores que fueron parte. Me sentí muy bien, al final un poco nerviosa, pero todo salió bien gracias a Dios”, dijo la campeona nacional.

El equipo de relevos 4x100 varonil Sub18 integrado por Omar Trujillo, Ramón Torres, José Hernández y Carlos Arias cruzaron la meta en tercer puesto, con un tiempo de 43.44 segundos. Quedándose con la medalla de oro el estado e Puebla y la plata Baja California.

Este domingo continúa la actividad en el penúltimo día de competencia de los Nacionales Conade 2023.

Sinaloa suma 132 medallas, 42 de oro, 36 de plata y 54 bronces.