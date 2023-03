Atletas se encuentran en 80 por ciento previo al Macro Regional

Culiacán, Sin.- De tres a cuatro chequeos de marcas tendrán los atletas de velocidad de Sinaloa para llegar en las mejores condiciones al Macro Regional, programado en San Luis Potosí en el mes de mayo.

Melecio Angulo Hernández, en calidad de presidente de la Asociación Estatal de Atletismo en el estado de Sinaloa, resaltó que el asistir a Querétaro fue muy buen parámetro porque así es como se dan cuenta del nivel en que se encuentran los deportistas.

El titular de la Asociación de Atletismo, indicó que la intención es ir checando a los atletas y vayan lo mejor preparado a la siguiente fase.

“Estamos preparándonos, están ahorita arriba de 80 atletas en las diferentes categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23, tanto en los relevos de velocidad como de media velocidad, hablando del 4x100, relevos mixto y 4x400”, comentó.

Los participantes se mostraron motivados. Foto: Cortesía | ISDE

“Estamos listos, preparados con todo el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, que encabeza Julio César Cascajares, para que los mejores vayan a representar a nuestro estado Sinaloa”.

Adelantó que no será el único chequeo, ya que tienen de tres a cuatro más programados, con la intención de seguir obteniendo medallas.

“Claro que sí, va a ver alrededor de tres a cuatro chequeos, ya fuimos a Querétaro y participaron como relevistas, vamos a ir a Mazatlán unos días más, la intención es que, estos relevos que se conformen aquí, participen en Mazatlán y en otros estados para que lleguen bien a San Luis Potosí, donde estaremos representando dignamente a Sinaloa, y el atletismo sigue siendo el número uno (en medallas) en los Nacionales CONADE”, destacó Angulo Hernández.