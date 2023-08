Andy Blake sueña con ser la próxima estrella de la lucha libre nacional

Mazatlán, Sin. -El deporte de la lucha libre es de los pocos practicados en el estado, pero en los últimos años Mazatlán se ha encargado de abrirle la puerta a jóvenes talentos como Andy Blake, que influenciado por el Wrestling de la WWE decidió encaminarse al pancracio en busca de un lugar importante dentro de las estrellas mexicanas y de las arenas nacionales.

Originario de la Isla de la Piedra, tierra que en lo deportivo se encarga de surtir talento en el surfing, por su cercanía con el mar, Andy prefirió tomar un rumbo diferente, buscando ser reconocido por el estilo aéreo que práctica y que ha ido perfeccionando desde que llegó a la escuela de lucha libre que se ubica en Lomas del Ébano.

Tomando una lancha para cruzar al puerto, Andy comenzó su sueño de convertirse en luchador profesional en el 2021, un año en que la pandemia de Covid-19 todavía no cesaba, pero las ganas de sobresalir lo llevaron a tomar el riesgo para prepararse.

“La lucha libre para mí comenzó cuando de niño veía a los luchadores de Estados Unidos, fue un gusto que le fui tomando y ya de grande comencé a conocer más de los luchadores de México, como La Parka, Psycho Clown, quien eran los que estaban en mi época”, relata.

El joven trae un buen cartel área y espera hacer carrera en el pancracio. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Pese a no tener un físico fornido y una gran altura, como sus ídolos de Estados Unidos, Andy contactó primero a través de redes sociales a la empresa Pacífico Extremo, preguntando si ellos tenían algún lugar para practicar, debido a que su sueño era cada vez más grande.

Su primer contacto con el ring

Al llegar a la escuela de lucha libre, Andy se encontró con más jóvenes como él, con la misma inquietud. Apoyado por el Príncipe Kisho, encargado del lugar, y teniendo como auxiliares a luchadores locales como Taygon, Enigma Negro y el Electro de Mazatlán, comenzó a entrenar las bases de la lucha olímpica, con el llaveo y contra llaveo, para ir evolucionando.

“Mi estilo lo fui tomando solo, el profe te va orientando con lo básico, el rodar, el saber cómo caer y conforme vas aprendiendo tú, vas aumentando tus cualidades y a mí se me daban mucho los saltos y que era muy ágil en las cuerdas y estaba muy ligero y por ende me fui haciendo aéreo, incluso también fue apoyado por Alfa Metal Jr, que ya tenía años entrenando”, expresó el joven luchador.

El gusto por la lucha aérea comenzó conforme fue practicando y con una camada nueva de jóvenes de su edad. Andy se acopló de buena forma con Alfa Metal JR, Hydra y Cometa, quienes también lo apoyaron para salirse un poco de ese estilo rudo que muchas veces se le caracteriza al luchador de Sinaloa.

“Comencé a ver a más luchadores espectaculares en estilo, como Bandido, Hijo del Vikingo, Kommander y comencé a imitar algunos de sus movimientos, ya que también se han vuelto un ejemplo a seguir para mí y quisiera estar algún día en donde están ellos”.

Tuvo suerte al debutar en un evento que se realizó en 2022. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Nace el personaje de Andy Blake

Tras tener un año ya practicando como luchador, Andy tuvo la suerte de debutar en evento que se realizó en el 2022 en la Isla de Piedra, del cual era encargado el también luchador Súper Ángel, que lo invitó a entrarle al quite para el público del lugar donde nació.

“Tuve la suerte de que la función fue en la Isla de la Piedra, debuté básicamente en mi casa y dos días antes de la función se lesionó un compañero y yo le entré al quite, ya tenía un año entrenando arduamente, no tenía equipo, por ahí me prestaron unas botas y unas mayas y nos subimos al ring”, señala.

En agosto del 2022, Andy junto a su compañero Alfa Metal Jr. hicieron equipo para medirse a la Gárgola y a Taygon, demostrando de la calidad en el juego de cuerdas, que posteriormente lo harían debutar en la cancha Germán Evers.

Para el mes de noviembre su profesor Príncipe Kisho lo recomendó con el promotor Marcelo López, para ya hacer su debut ante el público mazatleco, en una función, donde La Parka Jr, hijo del luchador La Parka, estaba como estelar.

“Ese día tuve mucho nerviosismo, era enfrentarme a un público conocedor y tenía miedo que me vieran muy verde, pero afortunadamente me tocó luchar con mi pareja Alfa Meta Jr y ahí nació la faceta de los Blake Brothers”, recuerda.

Rompió una tradición de portar la máscara

Al tener el pelo largo y del cual se puede apostar en la lucha libre, Andy prefirió no portar máscara, y mostrarse tal cual es arriba del ring, demostrando que tiene posibilidades de crecer y estar en las “ligas mayores”, de una Arena Coliseo en Guadalajara, o la Arena México.

“Decidí no portar máscara porque ya tenía el pelo largo, y fue mejor así, me siento más cómodo arriba del ring, más por el estilo de lucha que tengo”.

Andy, junto con Alfa Metal Jr, ya son los que abren las carteleras de lucha en Mazatlán y tienen planes de ir por el campeonato de parejas de la Costa del Pacífico, y luchar en arenas de Guadalajara, para seguir preparándose.

Datos

17 años tenía cuando comenzó en el pancracio

A los 18 debutó como luchador profesional

Su ídolo es Bandido