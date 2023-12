Andrea Valdez: la primera mujer en la naciente Liga Mexicana de Softbol

Criada en un estadio de beisbol y patasalada de nacimiento, Andrea María Valdez Díaz ha cumplido uno de sus sueños, además de hacer historia dentro del mundo del sofbol, al convertirse a sus 24 años en la mujer más joven en ser gerente deportivo del Águila de Veracruz.

La “Chinita”, apodo que se ha ganado tras acompañar siempre a su señor padre, Jesús “Chino” Valdez, a todos lados, ha comenzado a tomar las riendas de un negocio en el cual su familia tienen años, como lo es el beisbol.

Siendo la menor e impulsado por sus padres y su hermano Jesús Valdez Jr, quien también está entre la gerencia deportiva, Andrea siempre se visualizó el vivir de la manera de la cual ha hecho su familia, pero jamás practicó el deporte y tampoco le gustaba por completo el beisbol, pero la terquedad de estar ahí la llevó a ese camino.

“Esta familia es muy necia en este deporte y queremos ser parte, porque esto es algo que se nos ha apasiona, que no desconocemos y se nos dio al estar como gerente en el softbol”, expresó la joven mazatleca.

Cuando era niña no le gustaba mucho el beisbol, ya que por ese deporte su papá se la pasaba de viaje y casi no lo veía.

"Al principio no dimensionas, pero vas creciendo y le vas tomando el gusto y fue gracias a él (su papá) y al beisbol, que es un deporte muy bonito y es un mundo de sorpresa”, señaló.

A sus 24 años, cuenta con la experiencia de saber que es una gerencia deportiva.Foto: Cortesía | El Águila de Veracruz

No fue lo de ella estar en el diamante

Si bien su señor padre fungía como manager en la Liga Mazatlán cuando ella era pequeña y acompañaba a su hermano, que es unos años mayor que ella, jamás le dio por tomar un bate y una manilla, ya que observaba el arte del beisbol desde fuera.

“Eso no fue lo mío, sí me gustaba acompañar a mi papá, a mi hermano a la Liga Mazatlán, me gustaba llenarme de tierra, pero siempre tuve un lado más artístico en esto y mejor me quedaba en mi casa pintando, porque el jugar no fue una opción”, afirmó.

Ya destinada a ser el cerebro de la familia, Andrea le fue aprendiendo mucho a quien ha sido su mejor maestro, no solo de vida, sino también de profesión, para comenzar a tener un ojo para seleccionar.

“No tengo mejor maestro que mi papá, en este mundo hay muchas cosas qué hacer, eres scout, eres psicólogo, agente inmobiliario y eso es muy divertido, porque te entretiene este trabajo, cuando te enamoras de algo, más donde naces, ya no te vas”, agregó.

Tras un accidente que sufrió su papá, comenzó a involucrase más en temas gerenciales

En su momento Andrea fue la encargada de llevar el trackman, que es parte de registrar las estadísticas de forma precisa para los peloteros, para después ir tomando poco a poco decisiones de Venados de Mazatlán y del Águila de Veracruz, quienes le abrieron las puertas.

Foto: Cortesía | El Águila de Veracruz

“Cuando mi papá sufrió un accidente, yo decidí a ayudarle con las cargas, y eso hizo que me fuera involucrando cada vez más, poco a poco fuimos agarrando responsabilidades, en Venados tengo dos años y medio y en Veracruz año y medio, pero vamos aprendiendo de lo que vamos apoyando a mi papá, porque me lo han dicho: tu trabajo es de pasión y del amor que le tienes a él”, enfatizó.

La gerente más joven de la naciente Liga de Softbol

En el mes de enero del 2024, el softbol mexicano hará historia al convertirse en la primera liga de mujeres de ese deporte, respaldada por la Liga Mexicana de Beisbol y del cual Andrea es parte de su historia, al ser la primera gerenta deportiva y la más joven, aceptando con mucha responsabilidad el proyecto.

“Este fue un proyecto que me plantearon con el Águila, el señor Pasquel habla con mi papá del surgimiento de la liga y le comentó que no había otra opción, que yo iba, y fue porque nos vio el talento para trabajar y fue como tome las riendas de este equipo”, comentó.

“Gracias a mi papá y la relación que tenemos con la gente del mundo del sofbtol, pudimos ir armando el equipo, además de hacer las elecciones, teníamos el cuerpo técnico y ya, además de que contábamos con la experiencia de Draft, de la Liga Mexicana del Pacífico, entonces no era algo nuevo para nosotros”, resaltó orgullosa la gerenta deportiva.

El nuevo proyecto es como una familia

Aunque la liga está por iniciar, Andrea tiene claro que quiere que el Águila de Veracruz de Sofbtol sea una familia, al brindarles comodidad a las peloteras y demostrar también de lo que una mujer está hecha en este deporte.

“Este es un sueño y vamos a hacerlo bien, estamos dispuestos a hacer bien nuestro trabajo con orgullo y responsabilidad, porque soy oportunidades que se dan, porque es la primera liga profesional para una mujer en México y representar a las mujeres no es algo sencillo”, puntualizó.