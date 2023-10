Taylor Swift y NFL: revelan ‘secreto’ para saber dónde se sienta la cantante en los partidos

Durante el partido entre Kansas City Chiefs y los Vikings de la semana 5 de NFL, el usuario MikerophoneNFL, en su cuenta de X, mostró cómo es que la misma liga busca siempre los palcos donde está Taylor Swift para ver a Travis Kelce y entonces puedan ubicarla.

El secreto consiste en que el palco en el que la cantante está sentada, siempre está marcado con una cinta naranja que tiene la etiqueta de ‘Tay’, que es de ayuda que los paparazzis puedan saber dónde está en cada partido e ir a tomarle fotos.

“En un palco del estadio US Bank se ha visto la etiqueta “Tay”. Esta cinta es para indicarle al camarógrafo dónde se sentará Taylor Swift para que puedan verla durante el partido Kansas City Chiefs vs Minnesota Vikings” mostró el usuario.

No obstante, esta ocasión no sirvió, ya que la cantante no se presentó al partido pese a que gran parte de los aficionados van a verla a ella y no el partido como tal. Desde que Taylor Swift empezó a tener una relación amorosa con Travis Kelce, la popularidad de la NFL ha incrementado en demasía y la prensa internacional siempre está pendiente de los partidos de Kansas City por este mismo suceso.

Prueba de ello es que el jugador ha aumentado su venta en mercancía en un 400 por ciento. De hecho, su jersey ya es uno de los cinco más vendidos en lo que va de la temporada. Algo que nunca había ocurrido antes de que se le relacionara con la artista.

