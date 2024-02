Alondra García disfrutó al máximo su debut con el Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -La jugadora Alondra García, jamás pasó por su cabeza el ser portera de un equipo de primera división y jamás pensó debutar con el Mazatlán FC, equipo que apostó por la nayarita, desde las fuerzas básicas y hoy vive un sueño.

García se encontró con el futbol de una manera rara, pues el arco no era algo que ella quería hacer en el balompié, pero su valentía le ayudó para poder escalar y llegar a las fuerzas básicas de las moradas.

También puedes leer: ¡Vaya lío! Mauro Lainez no podrá jugar con el Mazatlán FC

“Hace poco entre a un equipo y me hice portera, no tenía y yo me puse, fue algo que se me dio; llevo en Mazatlán desde la Sub-17 y apenas hace poco me subieron a primera división”, expresó la jugadora.

No ha sido fácil llegar a primera división

Desde que arribó a la armería, Alondra se ha ganado muy bien su lugar, un lugar que no ha sido sencillo, pero del que espera hacer una larga carrera en primera división, la cual ya comenzó al tener dos juegos como titular con las moradas

“Ha sido muy difícil, me ha costado mucho, pero todo sacrificio tiene su recompensa; a la semana me pusieron a entrenar con el equipo titular y desde ahí supe que iba a jugar; no podía dormir, estaba ansiosa, pero se me dio, aproveche la oportunidad y la verdad es que no me lo podría creer de lo que estaba pasando”, enfatizó.

Al final de ese juego ante San Luis, donde Mazatlán ganó 3-1, la arquera se desvaneció en llanto, por la gran hazaña que había logrado y sobre todo debutar ante su gente y con su familia a un lado.

“Al final sí lloré, porque sé lo que me ha costado, porque el proceso ha sido duro y me han dado muchas ganas de llorar, pero sé que los sueños se cumplen”, agregó.