Alan Trejo espera consolidarse en la Liga Mexicana del Pacífico

Mazatlán, SIN. -Los Charros de Jalisco han apostado por el joven de 27 años y el infield de los Rockies de Colorado, Alan Trejo, quien viene al beisbol mexicano, con el objetivo de ponerse en forma y seguir con la organización de Grandes Ligas a la que pertenece.

Trejo, arrancó el 2023 de muy buena manera, jugando el Clásico Mundial de Beisbol con México y tuvo una temporada buena con Rockies, al tener participación en 83 juegos, pero la razón porque el pelotero que milita en Las Mayores se encuentra en la Liga Mexicana del Pacífico, es para aprender más del estilo de beisbol que se juega acá.

También puedes leer: Venados truena los maderos, para empatar la serie en contra de Charros

Alan, está jugando serie en Mazatlán y le ha costado adaptarse al bateo, pero es algo que irá trabajando sobre la marcha, debido a que cuenta con el permiso de su organización de jugar la temporada.

“A mí me ha encantado la Liga, es muy diferente a lo que vive uno en Estados Unidos, y mi objetivo de estar aquí es para ganar, ya he estado con los Rockies, tres años y cada vez en Grandes Ligas, no agarro los turnos suficientes y a eso vine, porque sé que es una liga difícil y quiero aprender”, expresó Trejo para El Sol de Mazatlán.

Mantenerse en forma con Charros, será una de sus metas. Foto: Cortesía | Charros de Jalisco

Trejo tiene el objetivo de buscar el campeonato con Jalisco

La meta del pelotero mexicoamericano, es ayudar a Charros en lo que más se pueda, y con la obligación de estar de nueva cuenta peleando una final, Trejo pudiera negociar con Rockies, para extender su permiso, en caso también de ser requerido para la Serie del Caribe, pensando en un futuro.

“Tenemos en mente ir por juego, pero si Charros llega lejos y Rockies me da permiso, me ilusiona mucho jugar Serie del Caribe, me encantó jugar en Miami en el Clásico Mundial y es un torneo que quiero jugar”, agregó.

Jugar playoffs en Grandes Ligas será la meta de Rockies para el 2024

Alan ha sabido aprovechar las oportunidades que el equipo de Colorado le ha dado y aunque el equipo no ha caminado como el quisiera, al estar en un división fuerte, seguirá luchando para quitarse esa espina.

“Rockies me ha tratado muy bien, aunque no fui prospecto para ellos, me han dado la chanza de jugar, sabemos que es una división fuerte, tenemos a Los Ángeles, Arizona, San Diego, pero nosotros tenemos un buen equipo para pelear la división y porque no soñar con los playoffs”, comentó Trejo en la entrevista exclusiva para El Sol de Mazatlán.