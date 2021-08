Villoro estrena “Retrato hablado”, obra que evoca la figura de Ramón López Velarde

El escritor Juan Villoro evoca a Ramón López Velarde en su nueva obra de teatro titulada Retrato hablado. Pero no al escritor icónico de la poesía mexicana, sino al religioso, al político, al romántico, al revolucionario, al joven provinciano que llegó a la Ciudad de México. A ese hombre inquieto que creía en fantasmas y espíritus, y encontró en las letras su pase a mundos fantasiosos.



Se trata de un relato que juega entre la ficción y la realidad para presentar al autor de Suave patria desnudo de mitos y leyendas, y así acercar a las generaciones jóvenes al pensador. El montaje, con la dirección de Arturo Beristáin, iniciará temporada en el Palacio de Bellas Artes.

“Mi contacto con López Velarde se remonta a mi adolescencia cuando lo empecé a leer, pero me he acercado a él de distintas maneras en la literatura. En mi novela El testigo aparece el fantasma de López Velarde, varios lectores tratan de interpretar su poesía a luz de las ideas que ellos tienen. Ahora aprovechando el centenario del poeta se nos ocurrió a Arturo Beristáin y a mí hacer una obra que pusiera en contacto a López Velarde con las nuevas generaciones o cualquier persona que no lo conozca, porque durante mucho tiempo fue el poeta más leído y discutido en México, pero posiblemente para los lectores contemporáneos no les es tan familiar”, refirió en entrevista Villoro.



La historia, una coproducción con el Colegio Nacional, se desarrolla en dos paralelos: el pasado, 1921, y el presente, 2021. El primero ocurre en el estudio de los hermanos Casasola donde dos jóvenes quieren hacer un retrato de López Velarde, y el segundo es un espacio abstracto donde el poeta aparece a manera de fantasma y reflexiona sobre su vida, su obra y su época.



“Arturo Beristáin es un gran aficionado de la poesía de López Velarde y conocedor absoluto de lo que se ha escrito sobre él, y él concibió el montaje como un viaje al pasado, luego hay cortes que hace que la obra se traslade al presente. Lo realista del momento se vuelve irreal con la presencia del fantasma del poeta.



“Cuando se trabaja con un personaje real se debe hacer que el personaje se vea cercano, y para ello se debe estar en contacto con las investigaciones sobre él su obra y vida, una vez que se tienen esta información, lo más interesante es trabajar creativamente sin depender de ellos, movernos en el mundo real para lograr una nueva vida”, añadió el también cronista.



La obra enfatiza varios planos de la vida de López Velarde, por ejemplo, su faceta romántica, pues a pesar de encontrar el amor en cuatro mujeres, en diferente tiempo, no consiguió casarse con ninguna. También se evoca su espíritu revolucionario y convivencia cercana con Francisco I. Madero, y finalmente su origen provinciano que lejos de hacerlo menos, lo impulsó en la poesía.



Retrato hablado tendrá funciones el 19 de agosto a las 18:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, el viernes 20 a las 20:00, el sábado 21 a las 19:00 y el domingo 22 a las 18:00 horas en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, con acceso gratuito, los boletos se entregarán directamente en la taquilla de cada teatro.

En octubre 7 y 9, noviembre 5 y 6 y diciembre 2 y 4 se presentará en El Colegio Nacional.



“Si algo hemos aprendido en estos largos meses de pandemia es que los actos de presencia son esenciales para el ser humano y uno de esos actos de presencia más importante es el teatro que genera comunión”, concluyó Villoro.

La obra cuenta con la interpretación de Arturo Beristáin, Mireya González, Ana Paola Loaiza y Antonio Rojas, integrantes del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. El diseño de vestuario es de Adriana Pérez Solís; el de escenografía, de Denise López, y el de iluminación, de Melisa Varïsh.