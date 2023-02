Luis de Tavira se pregunta por el futuro en monólogo La última cinta de Krapp

En La última cinta de Krapp, considerada la obra más personal de Samuel Beckett, cuya dramaturgia dio vida al teatro del absurdo, con piezas de un trasfondo filosófico, un hombre revisa una vieja cinta grabada por él mismo 30 años atrás. Al escucharla, reflexiona sobre la vulnerabilidad de la vida y el tránsito hacia la vejez.

“Beckett fundamentalmente es un poeta, un furioso poeta de lo absoluto, que encontró en las posibilidades ocultas del teatro la manera de expresar lo inefable. También es uno de los protagonistas de la crisis de la humanidad y el teatro de la segunda mitad del siglo XX; un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que vivió con intensidad y sufrió en la primera línea”, dice Luis de Tavira, quien ofrece este sábado la segunda de dos funciones del monólogo La última cinta de Krapp en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El actor y director, destaca la vigencia de este texto, “Krapp es un hombre llevado al extremo autoconfinamiento, que es una experiencia por la que hemos pasado todos últimamente con la pandemia, pero en el caso de él es en búsqueda del silencio, de descubrir que el silencio es elocuente y necesario escuchar. No guardamos silencio, también somos el silencio”.

Para Luis de Tavira esta puesta en escena no es un nostálgico viaje al pasado, es el recuento de la memoria. La trama expone, dice, “la búsqueda de la intensidad de lo vivido, que se vuelve en una pregunta por el futuro, por lo que permanece. ¿Qué alcanza a ser perenne de la vida? Esta es una pregunta para todo momento y en todo tiempo”.

Y vuelve a hablar de la vigencia del texto: “Creo que sería elocuente para este momento de crisis en el que estamos sumergidos, este nihilismo que nos devora, es oportuno hacerse la pregunta por la irrenunciable aspiración a la plenitud”.

EL TEATRO ES CELEBRACIÓN DE LA VIDA

Retornar a los escenarios es vital, apunta. “Es muy importante experimentar que el teatro recomienza después de esta crisis pandémica con la que nos fue vetada la reunión presencial del teatro, que es su esencia. Durante la pandemia no se pudo hacer teatro porque el teatro no puede ser intermediado, como tampoco se pudieron hacer celebraciones o los funerales de los que se fueron, el teatro pertenece a ese privilegio de la celebración de la vida, de la comunidad, de lo que somos. Realmente ha sido una experiencia maravillosa”.

La directora Sandra Félix es una profunda conocedora de la obra de Samuel Beckett, y, comparte Luis de Tavira, con este trabajo conjunto, le mostró su visión del universo beckettiano, concretamente el de este monólogo. “Pero lo que me ayudó mucho fueron las lecturas que hizo sobre Beckett Harold Pinter, su seguidor, no para entender, porque la signatura de esta obra no es entender, es resonar, es sentir, es otra lógica que no busca ser descifrada, aunque está llena de enigmas. Uno se va topando con ellos y, de pronto se van iluminando”.