"Te nombré en el silencio" plasma la tortuosa labor de las madres rastreadoras

Con el objetivo de retratar la violencia vivida en el norte del país, el cineasta culiacanense José María Espinoza de los Monteros, se encontraba realizando el cortometraje "Normalización de la Violencia", a través de este proyecto haciendo una entrevista con la señora Mirna Nereyda Medina Quiñónez, líder de “Las Rastreadoras”, fue que surgió su inquietud por crear el documental “Te nombré en el silencio”.

“Las Rastreadoras”, es un grupo de mujeres radicadas en El Fuerte, Sinaloa, que salen por su propia cuenta, armadas con palas, picos y machetes para excavar, con la esperanza de encontrar algún indicio de sus hijos desaparecidos, “al momento de estar entrevistando a la señora Mirna, de estarla viendo a los ojos y todo lo que sentí en esa entrevista, me hizo pensar que esto daba para mucho más y que necesitamos un producto de largo aliento para realmente mostrar todos los matices, se lo propuse a Mirna y así fue como inició todo esto”, comentó el cineasta en entrevista para El Sol de Sinaloa.

“Te nombré en el silencio, es la historia de estas madres que salen a buscar a sus hijos desaparecidos dos veces por semana al monte y al desierto, y es una película sobre un año de la lucha de este grupo, en donde podemos ver distintas fecetas y aristas del grupo Las Rastreadoras, tanto como las partes dolorosas como las partes también luminosas de este viaje y esta lucha”, destacó José María.

Aseguró que esta película es para crear conciencia, es un vehículo para la empatía, para estar conscientes de lo que este pasado frente a nuestras narices, “esta es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que realmente está pasando, nosotros queremos tres cosas, primero hacer conciencia, crear una reflexión en la gente y después con muchísima esperanza, un accionar, como puede cada uno aportar a estas problemáticas”, explicó.

Te nombré en el silencio, es un documental en el que se registra la incansable labor de búsqueda de “Las Rastreadoras”. Foto: Cortesía | José María Espinoza de los Monteros

Durante la charla el joven sinaloense confesó que siempre ha tenido ciertas preocupaciones por todos estos temas, y al preguntarle sobre si ha vivido algo parecido a su documental respondió, “como bien dice Mirna en el documental hay muchas personas que vivíamos en una burbuja en donde no pasa nada, en donde esperas que nunca te toque, yo antes de este documental tenía ciertas preocupaciones e interés de apoyar estas temáticas por lo mismo estaba haciendo el cortometraje Normalización de la Violencia pero experiencia directa nunca”.

Compartió que lo más difícil de haber realizado este trabajo fue sobrellevar las emociones que le causaron los cinco años de este rodaje, ver los testimonios, el dolor, la pérdida, la angustia, el abandono que tiene las autoridades a estos grupos, “todo eso me dejó como tristeza que no tenía antes de saber realmente cómo estaba la situación de la desaparición forzada y específicamente los grupos, pero también hay otro lado mucho más luminoso, me quedan muchísimas lecciones de vida, ver a las madres que tienen este gran peso encima y aun así tienen la esperanza para salir adelante, tienen valentía, resiliencia, amor, me quedan muchas lecciones personales de cómo vivir mi vida y cómo enfrentar las tragedias y los obstáculos de tu propia vida”, señaló.

SU SENTIR

Compartió también que la creación de este documental lo tiene muy contento, “creo que este tipo de menesteres a veces se ve como muy lejanos, estamos en la ciudad de México, estamos donde está la meca de la creación audiovisual, de la creación cinematográfica, y el haberlo logrado a esta edad y haberlo hecho de acuerdo a mis planes está muy padre, esto me da ánimo para seguir creando cine”.

LO PRÓXIMO

Por último adelantó que ahorita se encuentra escribiendo una película de ficción, “ahora voy a volver a mis bases a la ficción y estoy escribiendo junto con un guionista hermosillense José Esteban Pavlovich, una película que se llama “Bailando para no estar muerto”, es una película situada en Culiacán, sobre un joven adicto dentro de la cultura de la música electrónica en Culiacán y es un proyecto que sigue mis planes de descentralizar el cine, esto es un esfuerzo por ampliar la paleta de sensibilidades por contar nuestras historias desde nuestra sensibilidad culichi sinaloense y abrir camino para las generaciones que vienen”, concluyó.

“Te nombré en el silencio”

Se estrena este jueves 12 de mayo en cines comerciales y en el circuito de cine de arte y en Culiacán este lunes 16 de mayo en Jardín Botánico Culiacán a las 20:00 pm.