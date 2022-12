Sergio Arau: “Todo cabe en una clásica, sabiéndolo acomodar”

Cuenta la historia, revelada hace apenas unos días, que “Tocada y Fuga” es una cumbia compuesta hace 344 años por Sergio Arau y Juan Sebastián Bach, y que después de escucharla, muerto de envidia, Strauss le exigió a Arau que colaborará con él en otra pieza titulada “Danubio Blues”.

Esta es sólo una de las anécdotas reveladas por el propio Sergio Arau, alias Lazlo de la Vega Morris Balam Klaus Vitelli y Pavón, músico de rock y -ahora lo sabemos- otrora autor de algunas de las melodías más célebres de la llamada música clásica… O cuando menos de la caprichosa fusión de esta con el rock.

Esa mezcla, no tan sorprendente viniendo de la mente de un personaje como Arau, es la base de su más reciente producción, titulada precisamente Tocada y Fuga, en la que además el músico se hace acompañar de personajes como Rubén Albarrán, Horacio Franco, José Fors, Andrea Echeverri, Piro, Lino Nava, Javier Gurruchaga, DJ Rayo, Carina Ricco y Yareli Arizmendi.

“Me encanta agarrar esta música clásica y bajarla a la banqueta, ¿no? A nivel piso y juntar varios géneros que aparentemente no se llevan mucho, pero que a la mera hora pues queen muy bien”, cuenta el artista en entrevista con El Sol de México.

Ante el cuestionamiento de que sigue sin respetar a nada ni nadie, como desde sus inicios con el grupo Botellita de Jerez, en los años ochenta, suelta una carcajada y responde:

“Tienes toda la razón. Fíjate que cuando estaba con Germán Briseño -el coproductor y mano derecha de Sergio en este proyecto- grabando, de repente me decía: No wey, es que es estás en tonalidad mayor, no puedes meter esa escala. Y yo le decía: A que sí puedo. Tengo también un amigo, Icar Smith, que es el guitarrista de Cristal y Acero, que me decía que yo era como Iván Hope, porque no respetaba las armaduras (de la música).

"¿Pero sabes qué? -continúa- Yo siento que precisamente el no estar siguiendo las reglas es lo que te lleva a encontrar cosas nuevas, diferentes… Muchas mamás y papás me van a matar por lo que voy a decir, pero yo no estoy de acuerdo con las escuelas tradicionales de arte, porque todos los alumnos acaban siendo como copias del maestro y ahí es cuando dices: ¡No, güey! El chiste es sólo darles las herramientas y que ellos hagan lo que quieran, que no respeten nada ni a nadie, porque si es arte, pues es arte”.

Además de las mencionadas “Tocada Y Fuga”, con Andrea Echeverri y “Danubio Blues”, con Javier Gurruchaga, otra suites destacables de este disco son: “Pozole Mío, con Piro Pendas; “Sobre Las Solas/ Mariachi”; “Apertura Del Guille Motel, con Camilo Lara y “Paraliza”, con Rubén Albarrán.





¿Cómo ha sido la puesta en escena de este proyecto?

Ya hemos tenido como seis conciertos, que no son muchos, pero fue algo muy interesante, porque la reacción del público fue unánime, o sea, de verdad le agarraron la onda y todo el mundo estaba muy divertido y contento… Ahorita somos como siete artistas en el escenario, empezando por mi colaboradora, cómplice y esposa Yael Arizmendi, que es la primera vez que está en el escenario conmigo, cantando y todo, pero además junté un grupo de músicos muy especiales,





Este disco se presta muy bien para llevarlo al concepto de Rock en Tu Idioma Sinfónico, ¿no crees?

Bueno, ahí te va: En el Vive Latino 2023 lo vamos a hacer, no con una sinfónica, pero sí con una orquesta de cámara, además de varios de los invitados que están en el disco… No quiero anunciar quienes, pero sí van a estar varios y creo que va a ser algo muy interesante por la producción, el espacio y todo… Por cierto, no vayas a creer que a partir de eso me hice sinfónico, ¿eh? Este es un proyecto que empecé a hacer desde el año 2000, junto con Lino Nava, pero luego lo fui posponiendo, hasta que en la pandemia me decidí a hacerlo.





¿Y será la única presentación del disco en México?

De momento sí… No podemos hacer más, por el Vive Latino, pero yo espero que después de eso podamos hacer alguna temporada en un teatro.





¿Cuándo es la fecha oficial de salida de Tocada y Fuga?

Bueno, va a salir en la primera o segunda semana de enero de 2023, pero para los que estén realmente interesados, ya lo pueden escuchar desde ahora en la plataforma Bandcamp, ahí está completito.





Más allá del disco, Arau menciona que es igual o más importante para él que el público vea esta puesta en escena en vivo, pues asegura que es muy teatral y divertida.

“¡El otro día alguien me dijo que era como una mezcla entre Monty Python, Les Luthiers y Botellita! Es una cosa rara, muy rara, pero muy divertida y que sé que entenderán muy bien”, puntualiza.

