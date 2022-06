¿Qué significaba realmente ser punk?

Desde que la canción “God Save the Queen”, de Sex Pistols, encabezó las listas de sencillos del Reino Unido durante el Jubileo de Platino, hay una nueva ola de interés en el punk.

Por otro lado, el director de cine Danny Boyle también se ha dedicado a dramatizar la vida de la banda en su serie Pistol, que sigue la evolución del grupo y del movimiento punk que surgió en Londres, en la década de 1970.

Pero la serie, basada en la autobiografía del guitarrista de los Pistols, Steve Jones, ha sido objeto de controversia, incluidas batallas legales con el exlíder de los Sex Pistols, John Lydon, quien intentó impedir el uso de su música, y quien dijo acerca de esta producción: "Es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar".

Casi todos los géneros de la música popular tienen connotaciones subculturales, pero podría decirse que ningún otro tiene una vigencia más fuerte que el punk. El músico y cantante principal de la banda Talking Heads, David Byrne, dijo que “el punk se definía por una actitud más que por un estilo musical”. Entonces, ¿qué significaba ser punk?

A diferencia del rock progresivo y del glam rock anterior, el punk era anti-sistema, anti-mainstream y anti-comercial, sobre todo entre principios y mediados de la década de 1970, cuando la música se había vuelto menos accesible y menos identificable para los jóvenes. Algo que sucedió coincidiendo con un período de declive económico y creciente malestar social. Fue una época en la que los jóvenes de entonces sentían que su futuro era bastante sombrío.

Romper la actitud intelectual y el elitismo fue fundamental para la actitud punk. Los nombres de las primeras bandas británicas de punk, como The Clash, The Stranglers y The Damned, sirvieron como declaraciones tanto de beligerancia como de provocación.

Temáticamente, las letras punk eran a menudo antagónicas y desafiaban las "normas" de la sociedad. Canciones como “Anarchy in the UK” (1976) de los Sex Pistols dieron voz a una generación joven que se sentía privada de sus derechos.

El punk nunca fue limitante y no estuvo sujeto a prejuicios de género como lo estaban los tipos anteriores de música rock. Muchas mujeres fueron colaboradoras y participantes activas, de particular interés fueron Siouxsie Sioux, de Siouxsie and the Banshees, y el icono de estilo Pamela Rooke, también conocida como Jordan (la Reina del Punk).

Vale la pena señalar que al otro lado del Atlántico también hubo una floreciente escena punk que precedió al movimiento punk del Reino Unido. El club CBGB de Nueva York, inaugurado en 1973, proporcionó un lugar para que cristalizara la escena. Ahí dieron sus primeros conciertos artistas como Ramones, Television, Blondie, Patti Smith y Talking Heads, entre otros.

El periodista musical John Robb, quien también fue vocalista de la banda de punk rock Goldblade y bajista y vocalista de la banda de post-punk The Membranes, opinó:

“Es imposible definir el punk. Es subjetivo y significa algo diferente para todos… [es] emocionante, confuso, estimulante, una granada sin alfileres, intelectual pero no académica, sino revolucionaria. Hizo un agujero en el tejido de la cultura pop y todos salimos adelante”.

El punk era multifacético y era muchas cosas para mucha gente. Algo que se sentía, posibilitando, empoderando, contradictorio, manifestándose a través de la expresión individual y colectiva, pero quizás para entender lo que era en un principio, había que estar ahí.

El hecho de que este estilo musical no requiriera formación musical ni virtuosismo significaba que el punk no estaba confinado a las élites musicales y a las instituciones adineradas como lo había sido en gran medida en el pasado.

El espíritu DIY (do it yourself o hazlo tú mismo) fue una parte muy importante del movimiento. Los punks crearon fanzines, las bandas crearon sus propias etiquetas y la gente hizo su propia ropa como una forma de expresión cultural.

Sin embargo, también es un hecho que desde finales de la década de 1970, el punk perdió su ímpetu cultural inicial y se fragmentó (como siempre ocurre con las olas musicales y culturales) en otros estilos, los cuales a su vez dieron lugar a otros nuevos movimientos musicales, como el llamado new wave. Sin embargo, el mismo término “punk” siempre se usará para describir el inconformismo y la subversión.

* Académicos de la Universidad de Central Lancashire.

