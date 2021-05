Culiacán, Sin.- Para la autora e ilustradora Carolyn Watson Dubisch, Mazatlán es un lugar hermoso, “cuando pienso en esta ciudad pienso en la playa, pienso en la gente que nos han recibido muy bien, todo ha sido una experiencia increíble”, dijo en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Carolyn es una expatriada americana, quien desde el principio de la pandemia sea sentido muy aislada en Mazatlán, quien sintió la necesidad de abrirse paso y sentirse más conectada con los alrededores, por lo que comenzó a salir a pasear con su perro a diario en donde pudo ver a mezcla de personas y actividades, “la playa siempre ha sido una fuente de inspiración para mí”, comentó.

De ella da cuenta la autora e ilustradora, en el libro infantil “Mientras Sale el Sol, Mañana en Mazatlán”, donde relata la cotidianeidad de las caminatas con su perro a lo largo de esta playa mexicana y escribe sobre las mañanas en el Océano Pacífico.

“Este libro es la historia de Juan y María, dos niños que se levantan antes del amanecer para ir a la playa con su papá, lo ayudan a encontrar almejas y ostras y logran ver una tortuga y cangrejos. También llegan a ver a los turistas, a los vendedores ambulantes y saludan a todos sus amigos”, explicó Watson Dubisch.

La autora añade que además quería mostrar la variedad de personas que hay en la playa y en el mar cada mañana, así como también quería que los niños aprendieran sobre la vida marina que en este lugar se logra ver todos los días.

“Mientras Sale el Sol, Mañana en Mazatlán” fue traducido al español por Jorge A. Castilla, originario de la Ciudad de México. Jorge trató de capturar el dialecto local de la gente de la región.

Watson quien es autora de otros once libros infantiles refirió que ella quería que las ilustraciones de “Mientras Sale el Sol, Mañana en Mazatlán”, fueran exclusivas de la playa de Mazatlán y no de cualquier otra playa de México, por lo que comenzó a tomar fotos antes de navidad y buco niños de la zona para que modelaran en la playan y realizar la sesión de fotos, pero esto no quedó en fotografía sí no que se basó en ellas para realizar sus propias ilustraciones, después de tomar las fotos, imprimirlas a blanco y negro y dibujar sobre ellas, un vez que están listos los dibujos, los digitaliza a la computadora y procede a colorearlos en un programa especial.

Foto: Cortesía | Carolyn Watson

El resultado es nada menos que admirable, las ilustraciones capturaron la atmósfera y la belleza de Mazatlán con gran precisión.

“Fue todo un reto trabajar con niños menores de 7 años, porque quería ver su cara cuando les hablas y por la pandemia debemos usar cubrebocas todo el tiempo, lo que hice fue buscar niños en el preescolar donde mi hija Naomi trabaja y procedí a tomarles fotografías justo antes de la navidad del año pasado. Ellos ya estaban muy familiarizados con Naomi, sus padres estuvieron presentes todo el tiempo y listos para ayudar. Al final del día quedé muy satisfecha con el trabajo que hicieron”, aseguró.

Durante la charla Carolyn señaló, “escribir el libro solo me tomó unos cuantos días escribir la historia, pero hacer las ilustraciones me tomó dos meses; desde organizar las fotos, dibujar los bocetos y acabarlo todo de manera digital, me llevó mucho tiempo en organizarlo todo”.

Ultimo refirió, “siempre he escrito para niños, mi primer libro fue publicado en 2001 y se titula “Andy y la Tostadora Voladora de Mandarina” y desde entonces he escrito e ilustrado libros infantiles, también escribo e ilustro libros de cómic para niños y este es mi primer libro en español”, concluyó

Carolyn ha escrito otros once libros infantiles, incluyendo "Luciérnagas", que ha aparecido recientemente en "Las Historias de Fergie y Amigos" y leído por Sarah Ferguson, la Duquesa de York. También escribe e ilustra libros de cómic infantiles y su cómic en la web "El Dragón en el Closet", que puede ser leído en línea con páginas nuevas añadidas cada sábado.

















