Martín Durán presentó su primer libro “Ella cantaba corridos”

Culiacán, Sin. -Con el libro Ella cantaba corridos, fragmentos de una guerra perdida, el periodista y escritor sinaloense Martin Durán Romero debuta como autor, una obra en la cual maneja diversas temáticas como el periodismo, la violencia y cuestiones humanas como la soledad y la nostalgia”.

En el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, el libro fue comentado por Jorge Iván Chavarín y Mariel Iribe Zenil.

“La verdad es que cuando el libro llego a mis manos tuve sentimientos encontrados, porque yo estudie comunicación, luego letras, pero mi primera formación fue como periodista precisamente en esta época que Martin relata estos textos, cuando empiezo a leer este libro fueron muchos sentimientos por abordar esos temas, esos tipos de personajes, esa época que nos causo tanto sufrimiento tanto a periodistas como a personas que viven aquí”, destacó Mariel en su intervención.

Comentó que sintió mucho temor y mucha ansiedad y no encontraba el momento oportuno de leerlo porque para ella era muy difícil revivir todas esas historias que le pasaron, “ya que me decido leerlo fue muy satisfactorio ya que no encontré lo que pensé que encontraría, que es una violencia típica que se ha explotado mucho con los escritores, una violencia más descarnada que tiene que ver directamente con las actividades del narcotráfico”.

“Lo que me encuentro son historias que viven en este contexto pero que bien pueden ser la de un poeta atormentado por la vida, o la bien la historia de unos estudiantes que recorren las calles de Culiacán y que compartes lecturas que es uno de los temas recurrentes en este libro de Martin la literatura aunado a la violencia, entonces mientras yo pensé que encontraría algo muy crudo, me encuentro con todos estos seres que conviven en este espacio tan terrible que es la calles y las cantinas de Culiacán”, señaló.

Algo que destacó le llamo la atención fue, “el miedo que es uno de mis temas preferidos en cuanto a este tipo de literatura de esta época de la guerra contra el narco, me gusta como esta manejado en este libro”.

“este es un libro que me entusiasmo, un libro que me gusto, que tenia miedo de afrontar pero que me dejo con muy buen sabor de boca con personajes interesantes humanos, que nada tienen que ver con esa farangueo, con esa sangre, o con eso en lo que uno primero piensa cuando se habla de violencia en Sinaloa”, manifestó.

Por su parte Jorge Iván Chavarín señaló, “toparme con este libro de Martin me agrado mucho, al jugar con una serie de textos muy diferentes y la vez unidos por una línea y comparto el sentir de Mariel, que el libro me da un aire de nostalgia porque termino un Culiacán que no va a regresar, y que nos toco vivir en la juventud y parte de hay es la literatura el poder pensar que estamos escribiendo el tema más original del mundo pero en realidad estamos escribiendo lo que dejaron los otros y eso es un poder muy importante dentro de la literatura”.

Por su parte el escritor Martin Durán en su intervención comentó, “estos cuentos realmente los fui escribiendo poco a poco en el trascurso de los años, y cuenta con dos etapas muy claras la primera es justamente esa parte de las aventuras, los estudiantes, jóvenes de paseos por las cantinas viviendo, sin saber que se enfrentarían con otra parte terrible por que por ejemplo en Cartas a Charlottenburg hay si ya fue un choque que me pego y comenzar todo eso traumático que uno vive como periodista fue muy complicado, porque tenía que agarrarme como de ciertos prejuicios que considero que como periodista tenemos muchos perjuicios morales y creo que el escritor debe ser completamente libre para poder profundizar”.

“Aquí pueden encontrar cuentos de corte nostálgico de este Culiacán, así como los otros cuentos rudos, más obscuros, más paranoicos”.

Compartió, además, “durante este proceso creativo aprendí que los cuentos que llego hasta el final son los que me vienen como en un flachazo y los sigo, si los pienso con estructura, con la historia completa razonada no los termino porque no los logra hacer lo suficientemente fuerte, entonces necesito hacer como desde lo irracional y ya después voy llenando esos espacios en cuanto historia para que todo tenga sentido”.

Entre las preguntas que los comentaristas le realizaron al autor fue; ¿si realmente partió de historias reales?, a lo que Durán respondió, “es un poco de todo, nunca una historia termina siendo cien por cierto real porque sería demasiado pretencioso”.

Al final del acto, el cual contó con la presencia de amigos, familiares y personalidades municipales y estatales del estado, se ofreció la presentación musical de Fernanda Cuén, intervención la cual disfrutaron entre finos vinos y deliciosos bocadillos.

Es un periodista sinaloense originario de Costa Rica con más de 15 años de trayectoria. Actualmente es subdirector editorial de El Sol de Sinaloa, colaborador en El Sol de México y fundador del diario digital La Pared. Fue coautor en el libro Un Árbol Lleno de Pájaros, escrito en memoria del difunto profesor Álvaro Rendón, y el cuento Cartas a Charlottenburg, publicado en esta colección, recibió una mención honorífica en el Premio Nacional Beatriz Espejo 2019.