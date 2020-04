Hoy, la fiesta del libro será gratuita y virtual

La cantante Rozalén, el guionista Hernán Migoya, Rosa Montero e Isabel Allende, así como el mexicano Guillermo Arriaga, serán parte de la fiesta literaria virtual que se celebra hoy a nivel mundial por el Día Internacional del Libro. Estos escritores fueron convocados por la editorial Penguin Random House desde España, a un evento único junto con 80 de los autores de sus respectivos sellos, donde podrán participar internautas de todo el mundo y discutir sobre su obra.

La actividad, anunció la editorial, se llama Casa tomada y empezará a las 9:30, para culminar a las 22.00 horas. Se desarrollará con dos programaciones en paralelo en las cuentas de Instagram: @Megustaleer y @Magradallegir.

Cultura Luis Sepúlveda, el escritor que narró el fin del mundo

La celebración del Día del Libro se conmemorará con actividades gratuitas por parte de las editoriales, instituciones públicas y privadas, donde harán maratones de lectura, charlas, talleres, altruismo y mucho más,tanto en México, como en todo el mundo.

El Festival del libro y la Rosa, iniciativas de editoriales, así como de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lecturas para niños, se realizarán este día que coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega en la misma fecha de 1616.

La Unión Internacional de Editores propuso a la UNESCO la conmemoración con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor lo cual se aprobó en París el 15 de noviembre de 1995.

Uno de los simbolismos de este día es regalar una rosa, según una leyenda francesa.También se acostumbra que algunos recintos culturales hagan maratones de lectura de El Quijote de la Mancha de Cervantes.

En este marco es el Festival del Libro y la Rosa que organiza el departamento de Difusión Cultural de la UNAM, que después de cancelarse físicamente por la contingencia sanitaria, se realizará este 23 de abril de manera virtual. Por 11 horas, en las plataformas de la institución, habrá charlas con diversos autores, además de lecturas dramatizadas y descuentos de libros.

Por su parte, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebrará con un maratón de lectura virtual de Crónicas marcianas, de Ray Bradbury (1920-2012), autor de quien se conmemora el centenario de su nacimiento y paralelo a esto se liberará, para su descarga gratuita, el libro

Lo que cuentan l@s marcian@s. Antología de minificciones en homenaje al autor, que reúne los 50 relatos elegidos por me- dio de una convocatoria lanzada los primeros días de abril, y a la cual se inscribieron 167 trabajos de todo el país.

Y para celebrar al libro en estos tiempos de confinamiento por la pandemia y de manera indefinida, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha puesto gratis descargas de sus libros como los 15 ejemplares de su colección Vientos del Pueblo, así como De noche vienes, de Elena Poniatowska y La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadés.

Cultura Muere el escritor chileno Luis Sepúlveda por coronavirus

Desde el pasado 15 de abril, hasta hoy, por cada 20 minutos de lectura que se registren en www.maratondelectura.com, Random House Mondadori donará un libro a cinco fundaciones: Pro niños de la calle I.A.P., PVO México, Nueva Visión Quinto Sol, Descubre, Navega y Aprende, A.C. y Fundación Perros y Libros A.C.

“La entrega de libros es un beneficio y acompañar en su lectura, que no se queden cerrados, que estén en uso, un libro es tan útil como es leído, si no, no sirve para nada”, dice David García, director editorial de la división comercial y de la división infantil y juvenil de Random House Mondadori.

“El libro nació tan perfecto como un tenedor o un martillo, que aunque pase el tiempo, es muy difícil cambiarlo, porque nació completo”, concluye el editor.





-Primero, adéntrate a la fiesta en línea Casa tomada con más de 80 autores, entre los que están: el cantante Víctor Manuel, escritores como Manuel Rivas, Cristina Morató, Rosa Montero, Guillermo Arriaga, Paolo Giordano, el guionista Hernán Migoya, la cantante Rozalén. Comenzará a las 9.30 horas y terminará a las 22.00 horas y se desarrollará con dos programaciones en paralelo en las cuentas de Instagram @Megustaleer y @Magradallegir.

- En esa actividad como colofón, estará Isabel Allende una de las autoras más leídas de América Latina y tendrá un encuentro digital con sus lectores de todo el mundo, a partir de las 21.30 horas y a través de Facebook Live.

- Por otro lado, la charla Los libros que cambiaron nuestras vidas en la que participará Benito Taibo, de México con otros autores se América Latina será a las 17:00 horas por el Facebook de Planeta de Libros México.

- En cuanto al maratón virtual, que organizó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el libro Crónicas marcianas de Ray Bradbury donde estarán 200 participantes previamente registrados, iniciará a las 10:00 horas en la página de Facebook de la FIL.

- Para los niños también hay actividades y este mes de abril se han llevado a cabo tardes de Cuenta cuentos. Hoy a las 17:00 horas se presentará Toda una mamá/Cinco ovejitas con Diana Tapia en el Facebook Literatura SM México.

-Para fomentar la lectura entre todos los miembros de la familia y como un programa permanente se puede ingresar a leermx.org, para encontrar recomendaciones de lectura, libros gratuitos, novedades y más. También se puede entrar en: leermx.org , facebook.com/LeerMx/, twitter.com/leermx/ , instagram.com/leermx/

-La tradicional Fiesta del libro y la Rosa en su modalidad virtual por el Covid-19, a través de www.fiestadellibroylarosa.unam.mx donde se puede consultar toda la información e iniciará con las palabras de bienvenida del doctor Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, posteriormente se llevarán a cabo las charlas: Distopías, terror y otras ficciones con Mariana Enríquez y Alejandra Amatto a las 11:05 a 11:50 y posteriormente, a las 12:00 a 12:50\u0009Literatura: lo social y lo político con Almudena Grandes y Antonio Ortuño. Modera Berna González Harbour. A las 13:00 a 13:50, Un mundo ilustrado con Gabriel Pacheco y Abril Castillo.

- Por su parte, El Colegio Nacional, este día invita al público en general podrá descargar gratuitamente en www.colnal.mx o https://libroscolnal.com, 30 ebooks de la colección Opúsculos, para que los lectores puedan leer este día a autores como Miguel León-Portilla, Alfonso Reyes, Juan Villoro, Concepción Company, Diego Valadés, Enrique Krauze, Ruy Pérez Tamayo, Eduardo Matos Moctezuma, José Ramón Cossío Díaz, por citar solo algunos y a través de su página colnal.mx, se ofrecerán desde las 17:00 horas, conferencias en torno al libro.