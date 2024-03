La pasión de la literatura sinaloense resalta con la sensualidad de las letras de Aleyda Rojo

Hace 36 años una joven llena de sueños dejó a su pueblo Estación Naranjo, en Sinaloa de Leyva, para buscar hacerse de un nombre en Mazatlán, primero como profesionista y luego como escritora. Y aunque esa aventura la emprendió en contra de la voluntad de sus padres, sabía que tenía que hacerlo.

Más de tres décadas después y tras haber cursado una licenciatura de Ciencias de la Comunicación y tener una Maestría de Arte, Aleyda Rojo sabe que no se equivocó, ya que ahora es una de las voces femeninas que suena con fuerza en la literatura sinaloense.

“Yo nací en Estación Naranjo, en 1969 y me vine a estudiar a Mazatlán en 1988 en contra de la voluntad de mis padres; recuerdo que desde un catre mi padre recostado me vaticinó que iba a regresar porque no iba a aguantar estando yo sola en el puerto, pero no fue así”, recuerda la escritora que en 24 años de carrera ha realizado 6 obras literarias, la más reciente “Chispas de un mismo fuego”.

El erotismo, la pasión y la sensualidad caracterizan el trabajo literario de Aleyda, quien desde sus primeras incursiones en la literatura obtuvo reconocimientos importantes

En el 2005 publicó "Más frescas las tardes" (Tinta Marina), un año después obtuvo el Premio Nacional de Novela Corta Valladolid a las Letras por la obra "Defensa de lo prohibido" y ese mismo año recibió el Premio Estatal de Cuento Cobaes por la obra "Tú, el chino y mi marido". Su camino en la literatura no ha sido fácil, pero su constancia y disciplina la han llevado hasta donde se encuentra hoy.

“Es un mundo complejo el de la literatura y cuando yo inicié era el arte que menos apoyo recibía a nivel municipal, porque se concentraba mucha energía en el premio de las artes del Carnaval y la parte del quehacer diario no estaba tan apoyada; fue difícil, primero adquirir la disciplina y ya después luchar por publicar, porque esa era la otra cuestión de ser escritor, conseguir quién te publique, por eso ahora lo hago yo misma”, señala.

Aleyda Rojo se siente una mujer realizada y ya prepara la que será su siguiente obra. Foto: Cortesía / Aleyda Rojo

Desde que era una niña ella supo que iba a ser escritora, de hecho se imaginaba cómo sería su vida en el futuro y siempre estaba alrededor de los libros.

“Desde los 7 años practiqué un ejercicio de imaginarme en el futuro, era lo que más me gustaba hacer y como tengo una imaginación muy grande, me proyectaba, yo ya me miraba como escritora; mi felicidad es la literatura, entonces, cuando ya sabes cuál es tu felicidad lo demás es un complemento”, relata.

Al ser ella misma la encargada de publicar y comercializar sus libros, buscó la manera de acercarlos a la gente de una manera práctica. Por eso, desde 2005 empezó a venderlos en la Plazuela Machado de Mazatlán.

“Empecé en el 2005 en la Machado y aunque al inicio fue difícil, todo se fue acomodando, luego metí la venta de bisutería y eso me ayudó a salir adelante; ahora con la venta que tengo ya me puedo dar el lujo de publicar yo misma mis libros, no dependo de si me publica el Instituto Sinaloense de Cultura o alguna editorial, los tiempos actuales ya nos permiten ser más independientes en ese sentido, hace 25 años era impensable publicar fuera de editoriales, pero ahora no”, detalla.

En estas más de dos décadas que lleva como escritora, se siente satisfecha de lo logrado y de la posición que ocupa en la actualidad en el mundo del arte y la cultura mazatleca.

“Me siento bien, ha ido en la medida en la que yo lo necesito, creo que hice bien en ralentizar mi camino, en no publicar tan rápido. Yo tuve un periodo efervescente como de siete años en los que solo escribía, hacia un borrador de un libro y lo dejaba, luego hacia otro borrador, tenía una historia nueva y la escribía, obviamente sabía que no estaban listas, pero junté muchos escritos que supe que luego iba a trabajarlos, ya luego me detuve un poco y qué bueno, porque me hubiera precipitado, ya que todavía no estaba preparada, eso lo visualicé con el tiempo y maduré mi proceso creativo”, afirma.

Drama y erotismo

Su más reciente obra, “Chispas de un mismo fuego”, es una antología de cuentos donde los lectores encontrarán drama, erotismo y muchas emociones

“Este libro trata de intensidad, es un libro de personajes apasionados, la primera historia es de un ropavejero que se enamora de una niña de 4 años. Él tiene 30 y se plantea como objetivo de su vida esperar que ella crezca, mientras él desarrolla un plan que es absolutamente maquiavélico; hay otro cuento de una niña que se siente fascinada por los adultos y también hay uno que narra la relación de dos hombres homosexuales que quieren salir físicamente embarazados, entonces regalan sus cuerpos a un laboratorio para que los someta a un experimento en donde uno de ellos dos tendrá que salir embarazado”, explica.

“Chispas de un mismo fuego” es un verso de un poema de Luis Cernuda y desde que Aleyda lo leyó supo que tenía el título, porque el libro tiene esa esencia.

“Hay mucha sensualidad, porque yo he sido siempre una escritora enfocada hacia lo erótico. Todas mis fuerzas creativas yo las usé en este libro, por eso es el título: ‘Chispas de un mismo fuego’, que salen en diferentes direcciones, porque son diferentes temáticas, pero el fuego que los produce es el mismo”, asegura.

Aleyda Rojo se siente una mujer realizada y ya prepara la que será su siguiente obra, una historia que lleva 17 años dándole forma.

“Todos los libros me han dejado contenta, pero ya con este me siento escritora, en este siento que mi disciplina ya se nota. En este camino las circunstancias han sido favorables, yo siento que he sido favorecida como escritora, pero también he sido una mujer con mucha disciplina y empeño, que se han engranado perfectamente”, puntualiza.

Para saber

En la década de los 90 Aleyda Rojo se dedicó a la promoción cultural, al periodismo (lo que le valió en 2001 el Premio Inés Arredondo) y a la crítica de arte.

Distinciones

Premio Nacional de Novela Corta Valladolid a las Letras por la obra "Defensa de lo prohibido" en 2006

Premio Estatal de Cuento Cobaes por la obra "Tú, el chino y mi marido" en 2006.