Klitz, en la apuesta de ser una banda inédita

Con la idea de ser una banda inédita, Klitz se sumó a la escena del rock sinaloense desde el mes de mayo del año 2021, teniendo siempre como meta ser una agrupación original, y así traer una nueva propuesta con su música, para este modo en algún momento puedan dejar plasmado su arte y representar a la Perla del Pacífico a nivel nacional e internacional.

“Nosotros, desde que nos formamos, fue con la idea de ser una banda de canciones inéditas y mantenernos así, traer algo fresco y nuevo que en algún momento pueda ser escuchado fuera”, dijo Jesús, vocalista y líder de la banda.

Formada en Mazatlán, Sinaloa y con un sabor al rock alternativo con “tintes de otros géneros” como lo hacen llamar Jesús, Francisco y Alejandro, la actual alineación de Klitz, le dieron vida a esta agrupación con el objetivo encontrar la perfección musical, para en algún momento poder ser reconocidos por sus canciones en todos los lugares que sea posible, y en algún momento poder redituar de su propio proceso creativo, aun cuando esto pueda ser complicado al ser una banda de rock en un estado que es la mata de la banda sinaloense y el norteño.

“El proyecto siempre se pensó para hacer un proyecto inédito, dedicarle tiempo a componer, y en algún momento poder ser reconocidos por nuestra música y en algún momento ganar de esto si es posible”, dijo Alejandro.

En tan solo un año esta agrupación ya ha recorrido algunos municipios de Sinaloa y ha logrado ser escuchada por medio de Spotify en algunos lugares de México y Estados Unidos.

Desde la Perla del Pacífico, los acordes del rock sinaloense. Foto: Cortesía | Klitz

La banda

Para los integrantes de esta agrupación, Klitz es una banda que “aún se encuentra en pañales”, no obstante, desde su fundación, han trabajado en su música y con la finalidad de poder darse a conocer, compusieron 5 canciones para iniciar una serie de presentaciones tanto en el puerto, como en algunos lugares del centro y sur del estado, siendo Culiacán, el lugar con más oyentes de la banda y en donde estos jóvenes ya han tenido dos escenarios para mostrar su arte.

“Nosotros somos una banda literal en pañales y aparte como iniciamos en pandemia no teníamos mucho en donde tocar, y los primeros meses nos dedicamos a sacar unas poquitas canciones, sacamos como 5 para empezar a tocar y con esas nos aventamos en todos los lugares”, dijo Alejandro.

En menos de un año, el grupo ha tenido cinco presentaciones y en todas las respuestas del público ha sido muy buena, asegurando también que es en Culiacán en donde han contado con más apoyo por parte de quienes han ido a verlos tocar en vivo.

“La respuesta del público ha sido muy buena, afortunadamente hemos recibido muy buenos comentarios, nos ha ido muy bien en los lugares que hemos tocado, en especial en Culiacán”, dijo Francisco.

Estos jóvenes recién conformados pelean para que sus temas sean escuchados. Foto: Cortesía | Klitz

Las redes sociales

Como toda banda independiente, las redes sociales han sido una herramienta de mucha utilidad para los miembros de Klitz, pues aseguran que de no ser por estas, no estarían llegando al público que de momento tienen, asegurando que es Instagram la red social por la que muchas personas de distintos lugares han dado con el grupo.

“Creo que si no fuera por las redes sociales, no hibernamos conseguido muchos de los seguidores que tenemos ahora”, aseguró Alejandro.

Por otro lado, a los integrantes de la banda por medio de la antes mencionada red social los han contactado para decirles que fue en Spotify donde encontraron su música, lo cual poco a poco ha hecho que su comunidad vaya en aumento.

“A mí hay gente que me empieza a seguir en Instagram y se me hace raro y ya me mandan mensajes diciéndome, que les salió alguna rola de la banda en Spotify y que les gustó la canción”, dijo Francisco.

Dato

La agrupación está formada por músicos, cuya influencia musical siempre ha sido el rock y sus derivados, por lo que no se miran tocando otro género musical y le apuestan a salir a tocar representando la escena sinaloense a nivel nacional.