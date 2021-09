Kalinda Kano publica su primer libro, “Perfectamente imperfecta”

Luego de haber atravesado por una etapa turbulenta a nivel emocional y mental, Kalinda Kano decidió cambiar de rumbo, y ponerse a ella misma como prioridad. Fue así como la conductora descubrió que se puede obtener la mejor versión de uno mismo, sin buscar la excelencia máxima en todo lo que hacemos.

Ahora plasma estas experiencias en un libro titulado Perfectamente imperfecta, donde comparte algunas de sus vivencias y consejos para un balance en la vida. “A raíz de empezar a sentirme mal, y tener mucha ansiedad y ataques de pánico fue que no me quedo de otra más que ponerle una pausa a mi vida, para revaluarla”, comentó en entrevista.

“Surgió este cambio tan lindo que se fue dando de una manera muy personal, y obviamente muy a mi propio tiempo, y que eventualmente se convirtió en lo que comparto en este libro”, agregó.

La escritora señaló que uno de los factores que le ayudó a iniciar por este camino de auto sanación fue la apertura que siempre hubo en su hogar con respecto a la salud mental.

“Aunque comprendo que para muchos todavía es raro ir a terapia, en mi casa no. Siempre se habló sobre ello, cada vez que me atoraba en algo, incluso desde muy pequeña, mi mamá me mandaba terapia. Eso me hizo más fácil el camino, porque no tuve que batallar con todos esos prejuicios”.

Su proceso de escritura inició en la etapa en que la cuarentena estaba más estricta, hecho que le permitió concentrarse mejor y terminar su texto en tres meses. La autora precisó que realizó una serie de lecturas e investigaciones sobre temas de autoayuda, para garantizar que toda la información que presenta sea fidedigna.

El tópico que le despertó más interés fue la maternidad, ya que en numerosas ocasiones se ha enfrentado a comentarios sobre el nivel de entrega que una mujer debe tener hacia sus hijos, y considera que es momento de cambiar esa concepción.

“Tenemos unas ideas un poco nocivas a veces, de qué tanto nos tenemos que entregar, y que conllevan muchísima culpa, incluso de compararnos con las opiniones de la familia y de la sociedad de lo que es una mamá perfecta”.

“Soy mamá, bastante imperfecta por cierto, y tengo un adolescente que me lo recuerda seguido, pero es un tema que me parece que nunca se acaba. La relación padres e hijos, y de pareja en definitiva son cosas que tendríamos que aprender”, agregó.

Siguiendo los consejos que da en su propio libro, Kalinda platicó que por el momento se va a enfocar en disfrutar la etapa con el lanzamiento de este libro, y una vez que ésta concluya, comenzará a planear sus siguientes proyectos.