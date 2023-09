Comparten "Apuntes sobre la literatura del Noroeste de México"

Mazatlán, Sin. -El noroeste del país es una región cargada de un sinfín de connotaciones, significados y símbolos que entrelazan una experiencia social, cultural y política que no pasa percibida por la academia ni por el gremio de creadores.

La revista Panorama de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en su entrega número 68, que se publicó en el mes mayo, intenta aportar diversas miradas a los fenómenos sociales y culturales de la región a través de "Apuntes sobre la literatura del Noroeste de México".

Se conjugaron colaboraciones en cada una de las secciones de este número, con autores, académicos, artistas visuales, escritores, poetas y narradores que pertenecen a Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, con artículos y reseñas que exponen estudios de obras literarias escritas desde el ocaso del siglo XIX hasta la actualidad.

Presentación

En una presentación editorial en la modalidad híbrida que se llevó a cabo en la Escuela Náutica Mercante, Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, se contó con la participación en comentarios de Alejandro Acevedo Zapata, Kenya García Naranjo, Rocío Castro Llanes, además de la anfitrionía de Karina Castillo, encargada del departamento de Pedagogía de la Escuela Náutica y la moderación estuvo a cargo de Erick Zapien, Doctorante en Literatura Hispánica por el Colegio de San Luis.

Se hizo entrega de reconocimiento a Erick Zapien. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

La poesía vive en el día a día

Se piensa que la poesía solo es para ciertas personas, pero en realidad vive en el día a día, está en los pequeños actos cotidianos, incluso como beber una taza de café, expresó Luis Alejandro Acevedo Zapata, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía Innovación Educativa de la UABCS.

La contribución en la revista del yucateco de nacimiento fue con una reseña del poemario "Púrpura luminaria" de Marlon Martínez Vela. Acevedo Zapata contó que en el 2007 viajó por primera vez al norte del país, nunca había salido de su pueblito, en Mérida, fue la primera vez que tuvo la oportunidad de ir más allá de la península del sur y fue precisamente a Ciudad Juárez, Chihuahua, un territorio que tan solo de ser nombrado hace un poco de "ruido".

El libro de Martínez Vela, agregó, es una obra en el que una persona habita un espacio y lo hace de acuerdo a sensaciones, que imaginan a medida que recorre las calles de esta ciudad, las avenidas, las plazas, los malls, por lo que cuando leyó el libro recordó su propio viaje.

"Marlon Martínez demuestra que la experiencia de vivir en Ciudad Juárez se puede convertir en otra cosa, definitivamente no tiene que ser eso que aparece en los periódicos, eso que aparece en diversos documentos o en la cultura popular o en imágenes preconcebidas que tenemos sobre las cosas sin siquiera conocerlas", expresó.

En la literatura se abordan muchos temas

Para Kenya García Naranjo, licencia en Lengua y Literatura por la UABCS, literatura no solamente se abordan temas sobre una región en concreto, sino que también se pueden encontrar temas como el desamor, el viaje espiritual, la experiencia estética, la violencia, el feminismo, el aborto, la maternidad, el arte, entre otros.

Karina Castillo castillo y Erick Zapien durante la presentación editorial. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

En su reseña "Trayectos multiculturales en 'Mentiras que no te conté' de Elma Correa, García Naranjo aborda a esta autora, también bajacaliforniana, autora de varios libros que narran lo que es vivir en el norte y de este lado de la frontera. Esta compilación de cuentos se remonta al 2017 abordando varios casos de violencia pero desde lo cotidiano.

"Muestra de una manera seria, pero también de una manera de humor, de una manera lúdica, de que aunque se está hablando de un tema de violencia, no busca dramatizarlo, sino de sobrellevarlo porque es una característica del mexicano, que no reírnos de la muerte, que reírnos de nuestra desgracia y seguimos", detalló.

Efectos de la literatura

La poesía y su lectura ofrecen una formación humanista y debe ser impartida en las aulas, consideró Rocío Castro Llanes, Doctora y docente en Educación por la Universidad de Almería en España.

En su artículo "Del 'pirata' de Culiacán a la Hojarasca: hacia una renovación de la educación literaria", muestra tus historias con finales totalmente opuestos de historia reales y los efectos de la literatura puede desarrollar a través de la lectura.

"Hablo del 'pirata' de Culiacán por un lado, de la moneda, y del otro lado de un club de lectura que formó un profesor en un centro de Bachillerato Técnico Agropecuario en un pueblito cercano a Culiacán. Lo que expongo ahí es cómo cuando los jóvenes están cerca de la lectura de la literatura se desprenden cosas maravillosas, a diferencia de un joven que vivía envuelto en pobreza, en violencia", contó.

Literatura de ciencia ficción

La mazateca Karina Castillo, licenciada en Educación Media con acentuación en Español y promotora cultural, ofrece una narración fantástica con el cuento ZETA-21, dando muestra de cómo la literatura fantástica de ciencia ficción no es solo un divertimento literario, sino también una propuesta original contra una realidad agotada.

"Un cuento de ciencia ficción representa un reto, aunque parezca sencillo, invita a investigar y eso no significa que yo sea investigadora del tema, pero tampoco me gustaría quedarme a medias en una línea donde la ciencia ficción te exige sobre todo innovar, crear, pero no perder el piso de situaciones que ya son muy concretas de la ciencia", apuntó.

Para Castillo escribir es algo que no puede quedarse silencioso, es algo que se tiene que compartir porque de otra manera no funciona, ya sea para un público en particular, general o para todo el mundo.

Para saber

La revista está disponible en formato digital y la puedes consultar en el siguiente link:

