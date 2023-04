Fabrica de lectores; José Sánchez Rivera lleva “Los libros viajan en triciclo” a todo Mazatlán

Al sonar el timbre del recreo decenas de niños de la primaria Luis Donaldo Colosio de Mazatlán salieron de sus salones y se dirigieron al patio de la escuela para disfrutar de media hora de descanso de sus labores escolares, pero al llegar vieron algo que los asombró: un triciclo lleno de libros.

En vez de jugar futbol, a las escondidas o realizar alguna otra actividad, se acercaron curiosos a esa peculiar bicicleta de tres ruedas que les ofrecía un mundo lleno de fantasía y aventuras.

Ahí estaba José Sánchez Rivera, el promotor de lectura que está al frente del "Tricilibro en busca de lectores", un proyecto que recorre las escuelas primarias con el firme objetivo de fomentar el hábito lector en los estudiantes.

Con decenas de libros puestos a su disposición, los niños vivieron ese día un recreo diferente, algunos recorrieron un bosque lleno de dinosaurios, otros viajaron al espacio o navegaron en mares peligrosos donde se enfrentaron a intrépidos piratas... ¡Y todo gracias al poder de la imaginación y la magia de los libros!

Ocho años de pedalear

El proyecto "Tricilibro en busca de lectores" nació en el año 2015, un 23 de abril que es el Día Internacional del Libro. Y aunque con la pandemia del Covid-19 estuvo algún tiempo "dormido", ahora vuelve a la actividad con mucha más fuerza.

"La idea era visitar las primarias que no contaban con bibliotecas, para que de esta manera los niños tuvieran un acercamiento con la lectura. Y es que aunque en muchas escuelas hay una biblioteca de aula, no hay gran variedad de libros y muchas veces se ponen textos que no son aptos para esos grados escolares, entonces al niño no le llaman la atención. Si un niño se está iniciando a leer no le interesa un libro que tiene mucho texto, se va más por la imagen y eso es lo que nosotros les llevamos libros para todas las edades", dice José.

Él es también encargado de la Biblioteca Comunitaria Juan Rulfo, lugar base del Tricilibro, la cual está ubicada por el Libramiento 2 en un espacio del Parque Lineal a la altura del Infonavit Alarcón, a donde niños y adolescentes pueden acudir a leer alguno de los más de 3 mil libros que tiene en existencia.

El día que se tiene programado un recorrido, él mismo lo llena de libros previamente seleccionados, se sube y pedaleando se dirige hacia la escuela que lo recibirá. Aunque llega cansado, es una gran satisfacción para él contribuir a que los niños puedan acercarse a la lectura de una manera diferente y así crear con ella un vínculo especial.

"Fue así que nació la idea del Tricilibro, me voy rodando en él, nada más me pongo de acuerdo con los directores para llegar a la hora del recreo, lo hago en las mañanas y en las tardes, ya después abrimos la Biblioteca Comunitaria Juan Rulfo, que es donde también recibimos a los niños para que puedan leer lo que les guste. Esta actividad es también una especie de promoción para la biblioteca, para que los niños sepan dónde hay más libros y puedan acudir acompañados de sus papás".

El proyecto “Tricilibro en busca de lectores” nació en el año 2015. Foto: Carlos Hernández | El Sol de Mazatlán



En esta nueva etapa del Tricilibro, que inició en marzo, José ya acudió a nueve escuelas y el plan es agendar mínimo una visita por semana, pero también va a los eventos públicos que lo inviten.

"La idea es poder crear otros Tricilibros y hacer como un circuito, tenerlos por zonas para de esta manera poder llegar más rápido a las escuelas. Esta idea del Tricilibro la sacamos de las redes sociales, no inventamos nada, se nos hizo muy padre el proyecto y decidimos replicarlo aquí en Mazatlán".

Libros especializados

Lo que distingue al Tricilibro de José es que lleva textos especializados para niños de primero a sexto grado de primaria.

“Llevo libros especializados para las edades de los niños que nos van a recibir, hay libros chiquitos de pasta gruesa, esos son para los niños más pequeños, los más inquietos; a los niños de 6 a 8 años les encantan los dinosaurios, les llaman mucho la atención, por eso siempre tenemos lecturas con esos personajes”, comenta.

José tiene claro que para que un infante se enganche con una lectura le tiene que llamar la atención, de acuerdo a los intereses que tenga por su edad.

“Como promotores de lectura sabemos que primero tenemos que conocer a nuestros lectores y saber muy bien el acervo que tenemos. Es algo tan sencillo, pero que a veces se nos olvida como adultos, querer decirle siempre al niño lo que tiene que leer. Para poder elegir los libros que llevo a las escuelas, primero investigo con los niños, con los maestros, el tipo de libros que les gustan”, afirma.

A los niños de 8 a 10 años, dice, les encanta el terror, mientras que a los de 8 a 12 años les gusta mucho el manga, por lo que las temáticas tienen que ser variadas.

“También el manga, que es un tipo de cómic de series animadas japoneses, les gusta mucho y eso es como nuestro gancho, saber qué les gusta para que se acerquen al Tricilibro; de 8 hasta 12 años el manga está muy de moda, pero también les traemos muchos cómics, para que además conozcan cosas parecidas, la idea es que los niños pasen de un manga, de un cómic, a un clásico, que vayan también conociendo otro tipo de literatura”.

Fue hace 11 años que José se inició como promotor de la lectura a través de la asociación civil Reacciona Mazatlán, con la que ha realizado diversos proyectos y actividades enfocadas en promover el hábito de la lectura en las personas que viven en zonas en las que no se tiene acceso a la cultura y las artes.

Los niños pueden disfrutar de una gran variedad de libros. Foto: Carlos Hernández | El Sol de Mazatlán

“Siempre vamos a la escuela que nos inviten, sólo nos ponemos bien de acuerdo, ya sea en el turno matutino o vespertino, no importa que esté lejos de la Biblioteca Comunitaria Juan Rulfo, que es donde tiene su base el Tricilibro, si nos avisan con tiempo nos vamos temprano pedaleando, para que los niños puedan tener este acercamiento con la lectura y un rato de esparcimiento”.

Al llegar el Tricilibro a las escuelas, los alumnos escogen cualquier texto y lo pueden llevar al área especial que José coloca para que estén más cómodos. Ahí no hay reglas, tirados sobre una alfombra, platicando, comiendo, riendo, como ellos quieran, así descubren los mundos llenos de fantasía que los libros les ofrecen.

Compromiso y voluntad a falta de recursos

Para Ana Lilia García, maestrante del Instituto Politécnico Nacional y quien realiza en Sinaloa una investigación académica sobre el Programa Nacional Salas de Lectura, la labor que lleva a cabo José es admirable.

“Los promotores de lectura de Sinaloa afortunadamente tienen esta convicción de compromiso social, más que por alguna tarea o reconocimiento que como sociedad pudieras reclamar, veo un compromiso que no cualquier persona tiene, es ese compromiso que le falta a los políticos, porque ellos lo hacen de manera voluntaria y los políticos no; lo que sí hace falta son recursos del estado, de la federación y es lo que justamente estoy analizando y comparando, el discurso de la federación con la realidad del país”, comenta.

Y la realidad es que a los niños les cuesta trabajo leer, por lo que proyectos como el Tricilibro, que funcionan más por el empeño de los promotores de lectura que por voluntad del gobierno, son un gran aliciente.

“A los niños les cuesta leer y ya tienen una edad avanzada, esto es parte de lo que debería ser la estrategia pedagógica de la SEP y que de manera cultural con el Programa Nacional Salas de Lectura se refuerce en algún momento con los libros, esto hace que realmente se pueda visibilizar la necesidad y la importancia de que los niños puedan leer, ojalá que las políticas públicas ayuden en el futuro justamente a esto”.

Los pequeños escogen las lecturas que más les gustan. Foto: Carlos Hernández | El Sol de Mazatlán

Ana Lilia señaló que decidió realizar su investigación de campo en el estado de Sinaloa porque la entidad tiene un buen programa y una iniciativa de fomento a la lectura importante, que destaca del resto del país.

“He recorrido Culiacán, Guamúchil, Guasave, Los Mochis, Mazatlán, Mocorito y espero poder tener más encuentros con otros promotores de lectura. Hay varios proyectos en todo el mundo, pero una cosa es verlos y otra cosa es gestionarlos y aquí en Mazatlán el trabajo de José con el Tricilibro es sensacional, me parece un compromiso con la sociedad admirable, ojalá que se pueda difundir y replicar en otros espacios”.

El contacto

A través de la página de Facebook Casa de la Cultura Juan Rulfo se puede contactar a José Sánchez Rivera para agendar una visita del Tricilibro en cualquier escuela primaria de Mazatlán.

8

años lleva el Tricilibro en operación en Mazatlán.

11

años como promotor de lectura de José Sánchez Rivera.