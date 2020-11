Entregan mobiliario a 80 bibliotecas públicas del Estado

Culiacán, Sin.- En un acto celebrado en la Biblioteca Pública “Rosa María Peraza”, del Centro Cívico Constitución se llevó a cabo la entrega de mobiliario a 80 bibliotecas públicas del Estado, en donde se contó con la presencia de Rosy Fuentes de Ordaz, en nombre del Gobernador Quirino Ordaz Coppel; Marx Arriaga Navarro, Director Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura; del Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; del diputado local José Rosario Romero, Presidente de la Comisión de Bibliotecas del Congreso del Estado, y Papik Ramírez Bernal, Director General del Instituto Sinaloense de Cultura.

“Necesitamos dar impulso a la cultura para incentivar la lectura en nuestros niños y jóvenes, y las bibliotecas son espacios abiertos donde todos podemos descubrir, investigar, aprender y fomentar la lectura y tener un panorama del mundo al que muchos no tienen acceso. Me da mucha alegría que 80 bibliotecas del Estado están recibiendo material y mobiliario nuevo, haciéndolos mejores espacios de difusión cultural y convivencia para disfrute de las familias en las comunidades”, expresó la Rosy Fuentes de Ordaz, al entregar equipamiento.

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa agregó que “una computadora es un buen vehículo para el conocimiento, pero el libro es también una manera de tenerlo al alcance, sobre todo tomando en cuenta que no en todas partes podemos tener acceso a internet, como es en las zonas serranas, donde no hay señal, por lo que esto me indica que estamos trabajando en la inclusión conscientes de que la cultura es para todos. Agradezco y felicito a mi esposo Quirino Ordaz por esta gran inversión que se está haciendo en equipo con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura”.

Además en el acto, Arriaga Navarro entregó a Sinaloa 12 colecciones literarias de la serie “La ruta de las lenguas originarias”, con 75 volúmenes cada una, lo que da un total de 900 libros solo en Sinaloa, dijo, y agregó que se trata de una estrategia que tiene el objetivo de distribuir más de 37 mil libros publicados en lenguas indígenas en 400 bibliotecas pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Foto: Cortesía │ISIC

Por su parte, Papik Ramírez Bernal comentó que con este acto simbólico inicia la entrega y renovación del equipamiento a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Sinaloa, como parte del Plan de Actividades para la Reapertura de Bibliotecas, con lo que se beneficiará este año a 80 inmuebles (de un total de 181 que pertenecen a la Red Estatal) de todos los municipios de Sinaloa.

Comentó que con esta entrega que hace el Gobierno del Estado, estas primeras 80 bibliotecas beneficiadas contarán con nuevas mesas y sillas tanto para adultos como para niños; estantería para libros, una sala infantil y escritorios y sillas para las bibliotecarias.

Marx Arriaga Navarro, Director Nacional de Bibliotecas, donó 12 Colecciones en lengua indígena. Foto: Cortesía │ISIC









