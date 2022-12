Cuestionario Proust: Abulón

Ricardo Flores, mejor conocido como Abulón, inició su carrera musical con la banda de pop/electrónica Tecnopal, que más tarde se convertiría en la popular agrupación Víctimas del Dr. Cerebro, con la cual ha grabado una decena de discos a lo largo de más de tres décadas. También es fundador del proyecto Six Million Dollar Weirdo, más enfocado al glam rock y de la banda Abominables, con la que da rienda suelta a su creatividad explorando otras posibilidades sonoras.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy tranquilo y soy caos





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Es la familia





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Ser visceral





¿Y el que más te desagrada de los demás?

¿Tu gran miedo?

Mi gran miedo es la absoluta soledad





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Actualmente estoy feliz. Cansado, pero también es una etapa de aprendizaje





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Decir lo que pienso





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Si es una virtud, la popularidad





¿La persona viva a la que más admiras?

A todas las que están en mi vida actualmente





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No pienso en esa persona





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Lo que sigue





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Miento para no herir, pero ya no me engaño mintiendo





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Congruencia





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Congruencia y locura





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Depende de qué etapa de mi vida estemos hablando, pero la fantasía y la sci-fi siempre ha sido un amor recurrente





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

De niño pero era una extraña combinación de felicidad e ilusión y desilusión





¿Qué talento te gustaría tener?

Quisiera ser astronauta o buzo





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mi laberinto





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Hacer lo que me de la gana





¿Dónde te gustaría vivir?

En San Francisco





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mis hijas





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con Nikola Tesla





¿Tu pasatiempo favorito?

Mi perro





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Películas ,libros… Reencarnaría en mujer





¿Cómo te gustaría morir?

En paz, con mi familia y sabiendo que mis hijas tienen lo que se necesita para el futuro que viene





¿Tienes un lema?

Todo puede pasar.

