Con vocación de poeta Manolo Palermo le da vida a sus letras

Culiacán, Sin.- A temprana edad, Manolo ya se visualizaba siendo un digno representante del arte de la escritura y fue en su adolescencia cuando por primera vez plasmó sus letras con tinta y papel, lo que hoy en día ha llevado a ser uno de los exponentes importantes del gremio artístico en Culiacán.

Oriundo de Petatlán, Guerrero, Ingmar, mejor conocido como Manolo, es un Administrador de Empresas que se ha dedicado desde los 16 años a ser escritor, gracias a la influencia que tuvo desde niño con el cine de arte y su apegó a los libros, lo que lo ayudo a madurar a temprana edad, su sentido artístico, dándole vida a cada una de sus historias tomando como inspiración la cotidianidad en la que se vive.

“Yo soy administrador y me considero un escritor empírico y amateur, desde que recuerdo siempre he escrito y me apegó mucho a lo que voy viviendo y esto yo creo que fue porque de niño yo miraba con mi mamá, películas de cine de arte, de hecho, mi primer cuento se llama “Mar” y lo escribí a los 16 años”, dijo Manolo en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Este escritor guerrerense LGBT, ha recorrido un largo camino en el arte de la escritura y que ha recorrido varas partes de México en donde ha ido dejando huella y ha hecho labor altruista gracias a sus escritos.

Primeras letras

Este fue el primer cuento escrito por Manolo, el cual cobró vida cuando él se encontraba en plena adolescencia, en la cual plasmó un par de historias pasionales con temática LGBT.

“Escribí ese cuento con temática LGBT cuando tenía como 16 años, yo aún no salía del closet, pero tenía esa inclinación a lo pasional y yo no tenía experiencia, pero me di cuenta de que la escribí con mucha intensidad”

Aún cuando han pasado 15 años desde que Ingmar escribió “Mar”, sigue leyendo lo que fue lo que lo impulsó a escribir en donde plasmó algo muy pasional, influenciado por la formación con la que creció, lo que lo ayudo a que temprana edad él pudiera desarrollar la sensibilidad artística necesaria para poder plasmar sus escritos.

Fue gracias a un médico que era su amigo que Manolo comenzó a registrar sus escritos y a firmarlos bajo ese seudónimo, con el cual ha llegado a colectivos de arte en algunos estados del país, colaborando ahora con el de Martes de Poesía en Culiacán.

Desde que comenzó a incursionar en las letras, Manolo se ha inclinado por la poesía, la prosa poética y la anécdota.

Los colectivos

Manolo fue gestor cultural con colectivos independiente de poesía en Michoacán. De hecho, fue en Guadalajara que publicó un pequeño compilado llamado “Corazón de Molcajete”, el cual fue editado con el Colectivo Casiopea y sus ganancias fueron donadas a una casa hogar para niños de escasos recursos.

Fue poco antes de la pandemia que el artista comenzó a radicar en Culiacán, en donde la vida lo llevó a formar parte del Martes de Poesía, en donde declama sus obras y ha participado para poder recuperar espacios a través de la lectura en la capital sinaloense.

Es gracias a este colectivo que Manolo también ha comenzado a incursionar como dramaturgo, participando en la obra “Diferentes, no, diversos sí”, que fue estrenada el pasado viernes 18 de marzo y que fue dirigida por Zeira Montes.

Otros datos

Manolo no solo ha sido un buen escritor y un administrador de empresas, sino que también es un profesional en las danzas aéreas, puesto que practica pole dance y da clases, baile aéreo y aro.