Pablo Balderas busca financiar su ópera prima

MADRID. Tras su paso por la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Huesca en la que compitió con su cortometraje De la nada, el cineasta mexicano Pablo Balderas está ya en desarrollo de su ópera prima, un largometraje, titulado Guanatos, un proyecto que surge del cariño que le tiene a la ciudad de Guadalajara, donde se ha desarrollado como artista, y para el que está buscando financiamiento.

En entrevista con El Sol de México, señaló que aunque no nació en Guadalajara sino en Puebla, es en esa ciudad donde estudió, conoció a la gente con la que hace cine, y se ha sentido acogido.

“Le tengo mucho cariño a Guadalajara y el proyecto va justamente de un grupo de amigos que quieren entrar a la universidad de cine, pero que son rechazados y empiezan a intentar hacerlo por su cuenta. Aprender, practicar, con todas la austeridad que tenemos en México, los impedimentos sociales o de violencia que hay a veces”, adelantó.

Balderas, cineasta y artista visual cuyo primer cortometraje documental, Cándida vida, ganó dos premios a Mejor Documental Estudiantil, señaló que este, su primer largometraje sobre cómo hacer cine en el contexto de violencia e inseguridad en México, está en desarrollo. Ya está listo el guion, conformado todo el equipo de producción y de actuación y ahora busca financiamiento.

En De la nada, su más reciente ficción y con el que ganó el premio a Mejor Cortometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Susana comienza a salir con Ángel, con quien parece tener una gran conexión, pero todo se desmorona cuando él comienza a desaparecer, como un fantasma.

“Este corto surgió porque hace un par de años a mí me ‘ghostearon’, eso de estar en una relación y de repente, de la nada, desaparece la otra persona sin avisar, sin comunicar, lo que es muy duro, no hay un cierre, uno no entiende por qué, uno no sabe qué hizo mal; me quedé mucho con esa sensación y con ganas de sacarlo, de contarlo, de expresarlo a través del arte”, explicó.

Añadió que ya había salido de la universidad y tenía ganas de seguir produciendo y de explorar nuevas formas de contar. “Esas necesidades se juntaron y fue saliendo esta historia”, apuntó y añadió que para contar la historia decidió ir intercalando varios de los momentos de la relación manteniendo un hilo narrativo.

En De la nada es la chica la que sufre el ‘ghosting’ y Balderas anotó que es su primera actriz protagonista. “Yo soy una persona queer y tengo un lado femenino que me gusta mucho explorar en muchos sentidos y no lo había explotado en mi cine y con esta película quise explorar eso al escribir acerca del personaje femenino.