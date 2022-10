Michelle Garza presenta en el FICM la película “Huesera”, ganadora en EU y Europa

MORELIA. Se dice que las cosas que realmente valen la pena conllevan grandes sacrificios y, para la directora Michelle Garza, esto es más que cierto.

Al menos eso se demostró durante el trabajo que realizó en su ópera prima Huesera, en la que ella misma se dejó en segundo plano ya que su atención total estaba enfocada en su proyecto.

“Soy una directora que está en un proceso de investigación muy largo, apenas voy empezando en este camino. Huesera me implicó muchos sacrificios a nivel personal, pero al verlo concluido me generó una gran felicidad porque es lo que más me gusta hacer”, afirmó Garza en entrevista.

Tras el éxito de su cinta, la cual cuestiona la “buena imagen” que se tiene de la maternidad, la joven de 35 años ya desarrolla nuevos proyectos en paralelo y, no se conforma sólo con uno, sino que actualmente está involucrada en cuatro.

Todos sus productos transitan en géneros de suspenso, thriller, terror y drama. Su primer largometraje fue dedicado a su madre, ya que falleció cuando comenzó el proceso de preproducción; ahora, el siguiente estará dedicado a sus abuelos, quienes fungieron como un pilar de fortaleza para la artista durante su crecimiento.

La cinta llevará por título tentativo Palizada; se prevé que las grabaciones se lleven a cabo en el pueblo mágico homónimo, ubicado en el estado de Campeche.

“Esta película tiene horror y elementos de ciencia ficción, trata de la relación de una abuela y su nieta”, adelantó la cineasta.

Motivada por el trabajo de la escritora argentina Mariana Enríquez, hace un año comenzó a adaptar una de sus historias que llevará por título Ese verano a oscuras, ambientada en la década de los noventas durante la crisis financiera mexicana.

Para la plataforma ViX, la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, dirigió tres de los 10 capítulos de la serie Marea alta, que desarrolla un thriller policíaco.

Garza también participará en el remake del clásico de terror La hora marcada. La base del proyecto será la misma que la primera entrega, se hizo la adaptación de los guiones y esperan comenzar próximamente con las filmaciones.

“Mi esencia es que quiero contar temáticas e historias que me conmuevan, remuevan o cuestionen mi propia vida y, por ende, probablemente pueden ser universales, siempre estas historias envueltas entre los géneros de horror, ciencia ficción y fantasía”, expresó.

Por el momento, la directora presentó su primer largometraje, el cual forma parte de la selección oficial de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Huesera cuenta con las participaciones de Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Enoc Leaño, Martha Claudia Moreno, Mercedes Hernández, entre otros; el filme narra la historia de lo que Valeria sufre, piensa y vive durante su embarazo.

“Muchas veces las mujeres nos encontramos atrapadas en esta dicotomía de: ‘o eres la madre protectora, la buena mujer, la cuidadora o eres la maldita, la llorona que mata a sus hijos’, pero creo que en realidad las mujeres somos una paleta extensa y amplia de colores, que no nos podemos definir sólo por un comportamiento.

“Eso es algo que me importaba mucho representar en esta película, que somos diversas y podemos o no ser madres, pero no dejamos de ser mujeres. Fue una investigación personal, aunque seas una mujer rebelde y radical, estas imposiciones dan miedo, sobre todo pensar: ‘¿qué tal si no sigo este camino marcado, cómo será mi vida?, esos miedos para mí fueron muy personales y quise impregnarlos en mi ópera prima, pero fue gracias a que me rodee de gente con las que te das cuenta que somos muchas que estamos pensando esto y que está padre sentir qué hay una comunidad, que no estamos solos, que existimos, que está bien nombrarlo y qué hay otras formas de relacionarnos”, sostuvo.

La cinta estrenará en febrero del próximo año y ya cuenta con cuatro premios, dos en el Festival de Cine de Tribeca, en la categoría de Mejor Dirección, así como el premio Nora Ephron; mientras que en el Festival Sitges, especializado en cine de terror, fue reconocida como Mejor Dirección Revelación y Mejor Película.

“Huesera es una carta de amor a mi hija y a la exploración de mi maternidad. En verdad me siento privilegiada por tener el espacio para contribuir a esta conversación con una mujer valiente como Michelle”, afirmó Solián en conferencia de prensa.

“Si antes dolía hablar del aborto, ahora hablar de una madre que ya tiene un hijo y se lo cuestiona es condenado por la sociedad, es algo que las mujeres pareciera que deberíamos enterrar. Es muy duro ser madre, bueno eso en el ámbito personal; profesionalmente, las óperas primas cuando tienen a alguien tan potente como Michelle son grandes obras, los actores debemos tener la inteligencia de apoyar esos proyectos porque llegan con mucha pasión”, agregó Mercedes Hernández, quien da vida a Isabel, tía de Valeria.

El impacto no sólo será hacia el género femenino, sino también al masculino ya que se construirá una nueva forma de comportamiento en los hombres, según indicó Dosal.

"Logramos crear algo donde todos nosotros, cómo hombres nos vamos a identificar, encontrar y después nos va a doler y nos cuestionaremos, eso nos corresponde a nosotros: callar, escuchar, aprender y cambiar", indicó el actor.

