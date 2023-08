Celebran las 100 de Todo el mundo habla de Jamie

Jerry Velázquez, actor, Fabián Cháirez, artista plástico y la drag queen Lolita Banana, apadrinaron las 100 funciones de la comedia musical Todo el mundo habla de Jamie que protagonizan Joaquín Bondoni, Nelson Carreras y Rogelio Suárez, en el Teatro Manolo Fábregas.

A una semana que se cierre el telón con una temporada de cuatro meses en cartelera, los productores María Guevara, Mónica Bravo y Gabriel Guevara viven un rotundo éxito con esta historia inglesa de un adolescente que sufre bulling por manifestar su deseo de ser drag queen.

Durante la develación de la placa de 100 representaciones, el actor Jerry Velázquez, compartió: “Me emociona ver estas nuevas generaciones rompiéndola de la manera que lo están haciendo como lo han hecho las anteriores generaciones. Hoy estamos ante una nueva forma de contar las cosas, creo que ahora en los musicales hay un acercamiento a actuaciones más realistas y verdaderas que en la obra en específico se pueden apreciar y gozar”.

Mientras que los padrinos Fabián Cháirez y Lolita Banana coincidieron en expresar ante el público y los artistas que ya no hay marcha atrás en la lucha por la igualdad, la equidad y por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Previamente, el actor y cantante Joaquín Bondoni a su paso por la alfombra estampada con la diversidad de colores, expresó a El Sol de México: “Todo ha sido increíble, es hermoso para nosotros ser Jamie New, todos tenemos algo de Jamie que es lo que nos hace conectar con el público y además creo que todos vibramos en este proyecto. Nos juntamos por arte de magia y me deja una familia”.

Joaquín Bondoni, adelantó que ahora se dedicará a seguir preparándose en actuación y canto, “para continuar en mi plan de solista buscando géneros para combinarlos y hacer de mí cada día un mejor artista”.

Efraín Berry, quien encarna a Wayne, el papá de Jamie, alternando con Manuel Balbi, se mostró feliz por llegar a 100 representaciones, “me significan un cambio de perspectiva como actor sobre el teatro. Mi relación con la sociedad también y mi visión de la familia. Yo que soy papá, estoy entendiendo muchas cosas de cómo no quiero ser, lo cual para mí es enriquecedor.

“Wayne, es un papá machista y a la vez con mucho miedo, muy desinformado y que a lo mejor de niño le tocó vivir cosas fuertes. Entonces no sabe asumir cómo es Jamie. Todo lo desquita con alguien que resulta no ser como él esperaba y es contra su hijo, a pesar que él no asume su dolor”, explica.

La actriz y cantante María Filippini, es Margaret New, la madre de Jamie, y es quien le compra sus zapatillas rojas para celebrar sus 16 años y también celebró llegar a la noche de develación. “Me conmueve cómo la madre de Jamie, lo apoyó hasta el cansancio frente al rechazo de su padre. Me hace muy feliz dar este mensaje”.

Todo el mundo habla de Jamie, el próximo fin de semana cierra el telón del Manolo Fábregas.