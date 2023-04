Brian Camargo se forja entre escenarios y dirige sus pasos a Broadway

Mazatlán, Sin.- Más de 17 años de experiencia en la ópera, el teatro musical y el doblaje avalan la carrera del cantante mazatleco Brian Camargo, quien a sus 28 años de edad dirige sus pasos hacia una sola dirección: Broadway.

Egresado de la carrera de Canto Operístico en el Centro Municipal de Artes de Mazatlán, donde tuvo como maestros a Enrique Patrón de Rueda y Martha Félix y con un recorrido por escenarios locales, estatales y nacionales, Brian sabe que el camino no es fácil, por lo que todos los días se prepara para conseguir su sueño.

“Llevo ya poco más de 17 años de carrera, trabajando de manera profesional en conciertos, musicales, cortometrajes, obras de teatro, óperas. Estudié la carrera en Canto Operístico en Mazatlán, pero me desarrollé por fuera, estuve en la compañía Fórum, donde a la par que hacía una ópera con el Centro Municipal de Artes del puerto también hacía un musical con Fórum y luego otra obra independiente, así fueron mis inicios y desde entonces no he parado de trabajar tanto aquí como en otras ciudades del país”, recuerda.

En estos años ha realizado giras por Culiacán, Guasave, Los Mochis, además de que ha tenido presentaciones en la Ciudad de México, en diferentes montajes.

“El teatro musical me fascina, mi gran sueño es precisamente poder llegar a Broadway en algún momento, poder moverme a España, a Inglaterra, a las grandes compañías, estar donde se hacen todas las grandes producciones, a mí me gustan mucho los musicales de alto formato, como el Fantasma de la Ópera, los Miserables, Jesucristo Superestrella, sé que tengo que trabajar todavía mucho en México, pero ese es mi objetivo, salir fuera del país y ahí la llevamos”.

El año pasado realizó un espectáculo homenaje a Juan Gabriel. Foto: Cortesía | Brian Camargo

Actualmente, Brian tiene su residencia en Mazatlán, de donde se mueve a otras partes de la República Mexicana con los proyectos en los que interviene. En el puerto puso una academia donde comparte su talento con jóvenes intérpretes que quieren perfeccionar su estilo y además tiene su proyecto musical con composiciones propias.

“Estoy en Mazatlán como base, pero si me sale un proyecto me muevo a donde sea, eso lo hago constantemente, hago eventos aquí y en otras ciudades. Además, doy clases, tengo una academia de canto que se llama Encanto, ahí estamos trabajando con algunos alumnos”.

Poseedor de una potente voz, también compone y tiene su propio proyecto musical que en los próximos meses dará a conocer a través de sus redes sociales.

El año pasado presentó en Mazatlán el musical “Eterno”, un homenaje a Juan Gabriel con música de mariachi en vivo, donde cantó los mejores éxitos del “Divo de Juárez” y también un montaje con musicales de Los Miserables y Jesucristo Superestrella.

Camino complicado

Brian sabe que el teatro, la música y el arte en general es una carrera bastante complicada, sobre todo porque él mismo muchas veces tiene que abrirse sus propias oportunidades.

“Es una carrera difícil por el hecho de que en Mazatlán y en México no hay como la apertura para poder hacer cosas, uno tiene que hacer sus propios shows y prácticamente eso es lo que he hecho estos años. No nada más es aprender a cantar, actuar y pararte arriba de los escenarios, tienes que aprender también de muchas otras cosas, como de marketing, de producción, dirección, tienes que saber de otras áreas para poder hacer una carrera. Sí es complicado, sobre todo al inicio, cuando no tienes las herramientas o el panorama tan abierto. Pero si no te mueves, si tú mismo no haces algo, es muy difícil que puedas sobresalir y conseguir lo que deseas”.

Con mucha disciplina y amor por lo que hace, Brian sabe que pronto encontrará su recompensa en los escenarios internacionales.

El mazatleco busca presentarse en escenarios internacionales. Foto: Cortesía | Brian Camargo

“Siempre uno tiene que buscarle, sí es complicado, pero uno tiene que seguir empujando hasta que las cosas se den de alguna forma. Yo hago mis propias maquetas, escribo mis canciones, las grabo, las produzco, todo con un solo objetivo, de llevar mi carrera hacia el exterior”.

La magia en Mazatlán

Actualmente Bran ensaya el espectnáculo musical “La Magia de Disney”, que presentará el 30 de abril en el Teatro Antonio Haas de Mazatlán junto a otros cantantes mazatlecos.

“Es un concierto con canciones de Disney, de películas como Frozen, Mulan, Moana, Aladdin, El Rey León, somos seis cantantes en escena, la mayoría tenemos experiencia dentro de la ópera, del teatro musical y el doblaje. Somos un elenco bastante completo”, explica.

Junto a él estarán Ximena Gonzáles, José Miguel Lora, Priscila Irigoyen, Carlos Reyes y Kasandra García.

“Esto es acompañado de las pistas originales y npresentado de una forma muy interactiva, porque lo hacemos como teatro musical. Es un show en el que se van a repasar los éxitos de las películas de Disney de los 90, hasta las más modernas. Esto lo hago por amor a la música de Disney, cuando yo pertenecí al Coro Guillermo Sarabia tuve varias oportunidades de cantar música de Disney y me atrapó muchísimo desde entonces me gusta y por eso fue la inquietud de hacer este espectáculo”.

