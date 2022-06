Kassandra Rodríguez en la apuesta de la moda sostenible

Como toda joven con afinidad a la moda, Kassandra desde hace 6 años comenzó a emprender a través de Instagram vendiendo ropa en buen estado que ya no utilizaba, dándole vida a Bazaarito, con lo que además de haber comenzado su introducción a la moda sostenible le ha ayudado a iniciar una cadena de concientización.

“A los dos años que inicie, deje de comprar ropa en tiendas y en internet, y empecé a ir más a los bazares, para de alguna manera también poner de mi parte, si tengo ropa de marcas, pero todo lo compro en bazar para que se vaya en cadenita”, dijo Kassandra en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Con 25 años de edad y egresada la carrera en Ciencias de la Comunicación, Kassandra Rodríguez, mejor conocida como Kassy, se ha dedicado desde el 2016 a ser una de las muchas mujeres emprendedoras de Culiacán, pero en el giro que más le gusta que es la moda, y en un inicio todo fue con el fin de poder tener un ingreso que le permitiera tener un ingreso mientras era estudiante.

A casi 7 años desde que comenzó Bazaarito, su dueña y fundadora, ahora se ha convertido en una joven emprendedora que busca darle una segunda oportunidad a la ropa para así poder ir disminuyendo el impacto del fastfashion.

De un closet a otro

La palabra “bazar” viene del persa y significa el lugar de los precios, sin embargo, hoy en día los bazares se han cambiado su concepto por el giro en el que se trabajan o la intención con la que se hacen y Kassandra es un vivo ejemplo de ello.

“Se vacía un closet para llenar otro, así funcionan los bazares”, es la filosofía por la que esta emprendedora se rige desde que inició con su pequeño proyecto, el cual cuenta con una gran variedad de ropa vintage, que la joven escoge detenidamente, pues para ella se sabe que una prenda es buena por el material con el que está hecho y no por su marca.

“Yo compro ropa de paca y esa la vendo a precios accesibles en Bazaarito, pero la ropa yo voy y la escojo y me fijo en el material, porque así se sabe cuando algo va a durar, la ropa de ahorita es desechable, la de antes no, y es en lo que yo me baso para elegir ropa para el bazar y que mis clientas se vayan a gusto con su compra”, explicó.

Lo que para Kassy comenzó como un proyecto para tener un ingreso económico, se convirtió en su estilo de vida, y ahora ha servido de ejemplo para quienes la rodean, sintiéndose orgullosa de poner con lo que más le gusta su granito de arena en pro del medio ambiente.

Una segunda puesta

Sobre la ropa de segunda, hay distintas opiniones, pues lo que para muchos es una buena compra para mucha gente, la ropa usada está sucia o no sirve, sin embargo, para Kassy, estos ideales son su mayor inspiración para demostrar que es todo lo contrario.

“Las personas creen que por ser ropa usada está sucia y no es así, la ropa usada casi siempre es buena porque los materiales con los que la hacen es buena, es ropa vintage que no es desechable como lo que nos quieren vender y yo invitaría a las personas a que le den una oportunidad a la ropa usada”, dijo.

Hasta el 19 de junio, según Boston Consulting Group (BCG), el mercado de ropa usada se valoró entre los 30 y los 40 billones de dólares, representando el 2 % del valor total del mercado mundial de la ropa de lujo.

En Bazaarito Kassandra Rodríguez, busca darle una segunda oportunidad a la ropa. Foto: Cortesía | Kassandra Rodríguez

Es decir, que la moda sostenible que busca retomar la fabricación de ropa con fibras naturales está en el mercado por encima de la conocida moda rápida, la cual consiste en fabricar desmedidos volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, con la única función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación, teniendo casi siempre poco tiempo de vida.

Dato

Bazaarito es una tienda virtual que funciona a través de Instagram que brinda servicio de entregas únicamente en Culiacán y que se presenta en distintos bazares culturales y de emprendimiento organizados en la capital sinaloense.

