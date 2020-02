Libia y Brianda, la historia detrás de su triunfo

Mazatlán, Sin. - Ya quedaron atrás los momentos de adrenalina, nervios, stress, ensayos, preparación ardua, ahora su sueño es una realidad, Libia y Brianda son las nuevas soberanas del Carnaval Internacional de Mazatlán ‘Somos América’, Pasión Alegría y Esperanza 2020.

El Sol de Mazatlán charla con estas bellas jovencitas, quienes mostraron su casta y obtuvieron el título de soberanas de la máxima fiesta de los mazatlecos, las chicas nos comparten los detalles de todo lo que vivieron para poder ganar sus títulos reales.

Libia Gavica Farriols, cosmetóloga de 21 años viene de una dinastía de Reinas, su abuelita, Libia Zulema López Montemayor, Reina el Carnaval en 1970; su mamá, Libia Zulema Farriols, Juegos Florales en 1990; su tía, Pamela Farriols, Reina del Carnaval en el 2000, y su prima Daniela Tostado, Reina del Carnaval 2016.

¿Qué significa tu título, tu corona?

Mi corona significa muchísimas cosas. La verdad es que me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa de poder ser la Reina el Carnaval, que es un sueño que tenía desde chiquita, y no puedo creer que ya se cumplió. La verdad estoy súper feliz. Es un gran honor poder portar esta corona y ha parte llevar a mi familia la quinta corona. Es una emoción inexplicable.

Libia Gavica

¿A quién le dedicas tu triunfo?

Mi triunfo se lo dedico totalmente a mi abuelita, porque es una persona con la que yo quería pasar el Carnaval, desgraciadamente no se pudo pero sé que estuvo ahí en cada momento de la elección y sé que va a estar ahí en la coronación, en el homenaje, en el desfile, y sé que lo está viviendo a través de mí, de mi familia, que todos están nostálgicos, emocionados, felices porque la están recordando con todo lo que está pasando, pero son momentos muy padres que sé que nunca se nos van a olvidar.

Libia Gavica

¿A quién le agradeces el apoyo?

Le agradezco muchísimo el apoyo a cada una de las personas que estuvieron apoyándome, diciéndome qué podían hacer para ayudarme. A mi mamá, a mi familia, a mis jefes de campaña, a mis maestros, a todas las personas que quisieron ayudarme, aunque sea con cualquier cosita mínima, es un agradecimiento eterno a hacía ellas. A todo el pueblo mazatleco porque he notado que nos quieren a Brianda y a mí y están felices de que seamos las Reinas del Carnaval las dos y es algo muy bonito sentir eso, que seamos correspondidas por todos los mazatlecos, que están felices por las reinas y por todo el Cortejo Real

Libia Gavica





Tu vestido, ¿quién te lo diseño?

Mi vestido de la final lo diseñó Édgar Ponce, y la verdad estoy enamorada con ese vestido, porque hizo que me sintiera Reina. De hecho, él cuando me lo enseñó me dijo: “Si te lo pones ganas”, y yo confié ciegamente en él y fue lo que paso. La verdad que Édgar es parte fundamental de este sueño. Mi vestido de Reina lo está haciendo Sodelva aún no está terminado. La verdad esperen lo mejor porque está espectacular, nunca había visto un vestido así, no sé si porque que sea mío, lo vea de esa manera. Es un vestido muy bonito y espero ya compartirlo con todo el pueblo mazatleco.

Libia Gavica

¿Quién te maquilló?

Me maquilló mi mamá. Es la persona que siempre me maquilla en todos los eventos que tenga, y es en la persona que confío totalmente. No dejo que nadie más me maquille. No me siento a gusto con otra persona porque ella conoce totalmente mis facciones y mis rasgos.

Libia Gavica

¿Qué te dijo tu mami cuando ganaste?

De lo que me acuerdo que me dijo mi mamá, porque las dos estábamos como en un estado de shock, es que me lo había ganado a pulso, que era totalmente una reina. Que había sorprendido a cada una de las personas que me vieron ese día, porque di mi mayor esfuerzo y se notó. Y me dijo que gracias por haber seguido su consejo de salir como si ya me sintiera la reina porque eso fue lo que me dio el gane ese día.

Libia Gavica

¿Cuándo tiempo antes de la elección empezaste con tu preparación, quién fue tu coach?

Empecé a prepararme dos años antes. Primero un año con mi mamá, y el siguiente año fue con dos maestros. Mi maestro de dominio de un escenario, seguridad, modelaje fue Jesús Valenzuela, que es un triunfo también para él. Me enseñó a amar un escenario. Mi maestra de dicción y oratoria es Bertha Federico, que, gracias a ella, me ayudó mucho a hablar mejor, porque yo hablo muy rápido, y se me traba menos la lengua desde que voy con ella a clases. Son dos maestros que te ayudan en todo, y se vuelven parte de tu familia, los ves diario, trabajas con ellos, sufres, estás feliz, pero a la vez estás triste, emocionado, nostálgico. Son personas fundamentales para poder cumplir las metas y siempre voy a estar agradecida con cada uno de ellos.

Libia Gavica





Libia Gavica Farriols, Reina del Carnaval de Mazatlán ‘Somos América 2020’. Foto: Julieta Lomelí I El Sol de Mazatlán

Ahora que ya es una realidad, qué piensas, a dónde quieres llegar con tu título de Reina del Carnaval de Mazatlán.

Con mi título de Reina de Carnaval quisiera poder representar a la mujer mazatleca, pero sobre todo representa al Carnaval como la fiesta máxima de nuestro puerto y me atrevo a decir que, de todo México, porque es una fiesta llega de algarabía, pasión, color, y tradición. Quisiera poder trasmitir esto por todo el mundo para que todos sepan lo bello que es nuestro puerto, su Carnaval, que puedan conocer a las personas alegres, carismáticas, simpáticas, humildes y apasionadas en todo lo que hacemos, que somos los mazatlecos. Es algo muy importante para mí, ya que Brianda y yo, y todo el Cortejo Real somos la imagen de Mazatlán a través de todo el mundo porque ellos van a saber cómo son los mazatlecos a través de nosotros y para mí es un papel muy importante y espero hacer uno digno.

Libia Gavica

Palabras para su abuelita Libia Zulema López Montemayor cuando partió del plano terrenal:

“Siempre vas a ser la mujer más fuerte, hermosa, valiente, cariñosa y bondadosa que existirá en este mundo. Gracias por enseñarme a ser una mujer fuerte, a soñar tan alto y a nunca rendirme y cumplir todo lo que me proponga. Cada minuto que pase voy a estar pensando en ti y en tu sonrisa.

Te quisiera dar un abrazo más, un último beso, un apretoncito de mano. Te prometo que voy a luchar para cumplir todos mis sueños que soñaba con alcanzar a tu lado y aunque no estés físicamente, sé que estás y estarás a mi lado en cada paso que de toda mi vida. Espero algún día poder llegar a convertirme en la mitad del mujerón que tú fuiste. ¡Te amo reina! Gracias por todo”.





PREGUNTA Y RESPUESTA CON LA QUE GANÓ LIBIA

Libia, ¿Cuándo eras niña, soñaste con ser reina?

RESPUESTA: “Muy buenas noches. Para mí, el ser Reina el Carnaval va más allá de un sueño. Es una ilusión que llevo conmigo desde pequeña, mi familia me ha trasmitido la pasión por esta fiesta tan hermosa, llena de tradición y alegría para todos nosotros. Quiero poder ser reina para poder hablarles de las costumbres, de los lugares turísticos e históricos, de la gente cálida, amable, trabajadora y apasionada en todo lo que hace que somos todos los mazatlecos, pero sobre todo lo anhelo porque me considero una mujer preparada, una mujer que lucha por sus sueños. Quiero ser un ejemplo a seguir para todas las mujeres del mundo, decirles que no se rindan que todos nuestros sueños, todas nuestras metas las podemos cumplir, pero a base de mucha dedicación, perseverancia y esfuerzo. Muchas gracias”.

BRIANDA

Brianda Aireth Lizárraga Osuna, mercadóloga, de 23 años, durante su campaña como candidata se mostró una joven carismática, sencilla, apasionada, y muy real, hija de Sergio Lizárraga, líder de Banda MS, quien se mostró orgulloso de su heredera por el triunfo que se ganó por sí misma.

¿Qué significa tu corona?

Para mí significa que trabajé muchísimo, que realmente mi preparación, mi disciplina, y mis ganas fueron fundamentales para poder lograrlo. Estoy muy orgullosa de que obtuve el título al final de todo.

Brianda Lizárraga

Sabemos que este logro fue por tu empuje y tenacidad, y que entregaste el corazón, pero, ¿Cómo sobrellevaste que la gente decía, que ganarías por que eras hija del de la MS?

Al momento de entrar al concurso sabía que había muchas posibilidades de que eso dijeran de mí. Sin embargo, nuca presté atención a nada de eso y considero que lo dejé muy en cuenta durante la campaña que nunca tuvo nada que ver Banda MS dentro de mí campaña, y jamás salió en ninguna manifestación como la gente decía que iba a salir. Y realmente le puse tanto empeño que ni siquiera me preocupó lo que las demás personas decías.

Brianda Lizárraga

Al momento de tu respuesta, muchas personas pensaron que era exagerada, yo sin embargo sentí gran pasión en tu ser:

Yo no sé si sintieron la respuesta exagerada, pero yo sé que sentí mi respuesta y la dije con toda mi alma, con todo mi corazón. Porque realmente creía en lo que dije. Mis respuestas son mías. Yo contesté muchas y ya después fui con mi coach para que me las puliera y ver los detalles, pero eran mis respuestas, y yo me sentía muy feliz al momento de darla y más porque esa pregunta, es una que prácticamente todas nos hacemos en un momento de nuestras vidas, por qué quieres ser Reina del Carnaval y yo sé que quiero ser Reina del Carnaval porque amo a la gente de mi puerto, amo ser mazatleca, porque somos gente como dije en mi respuesta; amable, alegre, fiestera. De verdad siento que no era exagerada es lo que realmente siento y pienso.

Brianda Lizárraga





¿Quién fue tu coach de entrenamiento durante tu campaña?

De modelaje fue Katia Amor. También fui con Bertha Federico, y mi coach con el que iba para ver todo completo y pulirlo fue óscar García, que de verdad me dio mucho gusto que fuera mi coach porque siento que me enseñó más a creer en mí. Aprendí muchas cosas como el lenguaje no verbal pero más, más, más me dio confianza en mí misma y siento que eso fue lo que hizo que ese día, saliera como salí.

Brianda Lizárraga

Ahora que ya es una realidad, ¿qué piensas?

Estoy muy contenta con mi título, la Reina de los Juegos Florales es la representante de la cultura y de las bellas artes, que son aquellas cosas que nos hacen sentir algo, que nos brindan un sentimiento. La danza, la poesía, la literatura, la música, y yo he crecido rodeada de la música y de exponentes de la música. Entonces me siento muy contenta de poder ser la representante de esta parte del Carnaval.

Brianda Lizárraga

¿A dónde quieres llegar con tu título de Reina de Los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán?

La verdad que me gustaría mucho que también entendiéramos que la banda sinaloense es arte y es música, y es parte de las bellas artes, que debemos sentirnos orgullosos de que sea la música, que donde quiera que nos encontremos no enchina la piel porque es la música de nuestra tierra.

Brianda Lizárraga

PREGUNTA Y RESPUESTA CON LA QUE GANÓ BRIANDA

¿Por qué quieres ser la Reina del Carnaval?

RESPUESTA: “Muy buenas noches. El Carnaval es una tradición que llevo en el corazón. En el desfile lo esperaba con entusiasmo a la reina para admirarla. Qué mayor motivación que ser la representante de esta gran fiesta, no sólo para pasear en una alegoría sino para ser la embajadora del pueblo que la celebra. Un pueblo amable, auténtico y fiestero. Quiero mostrarle al mundo que somos únicos al celebrar nuestra pasión, nuestra alegría y nuestra esperanza. Hoy estoy aquí después de cuatro meses, en los cuales he recibido tanto, que he aprendido de ustedes a amar tanto el Carnaval que hoy no sólo está en mi corazón, está en mi cuerpo, está en mi mente y hasta en mis sueños. Muchas gracias”.





