Estarás preparado para entonar los villancicos en estas fechas decembrinas

Culiacán, Sin.- La época navideña brilla entre luces, decoraciones alegres y por supuesto la música.

No dudes en iniciarte en el canto con unos lindos villancicos, con lo que podrás deleitar a tus vecinos, familiares y amigos en tus posadas.

Foto: Cortesía | Wikipedia

Con esto te puedes alistar y prepararte, te presentamos los villancicos más populares e ideales para comenzar con tus clases de cantos para estas fiestas decembrinas.

LISTADO DE CANCIONES

1.- Noche de paz

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (Unesco) nombró esta canción patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Con ‘’Noche de Paz’’ estarás rindiendo un pequeño tributó a los seres humanos en general, esta canción es ideal para cualquiera que esté iniciando en el mundo del canto.

2.- Peces en el Río

Esta canción traerá recuerdos de tu infancia, ya que seguramente este villancico te acordarás de las pastorelas de tu niñez. Es un imprescindible en cualquier evento navideño, a diferencia de ‘’Noche de Paz’,’ esta canción es más movida, por lo cual podrás despertar la felicidad de cualquiera.

3.- Campana sobre campana

Una de las canciones navideñas que más le gustan a los niños, el ritmo de esta canción la ha llevado a posicionarse como una de los mejores villancicos de navidad.

Con esta canción no solo continuarás tus aprendizajes de piano sino que también podrás divertirte inventando una coreografía.

4.- Blanca Navidad

Una de las canciones alegres, lindas, tranquilas y emotivas, ideal para aflorar los sentimientos de quienes escuchan esta canción.

5.- Burrito Sabanero

Seguramente hemos alzado las manos con esta canción, una de las mejores de navidad para bailar, con esta canción en tus fiestas decembrinas todo el mundo se pone a bailar.

Además que esta canción a pesar de que ya es popular ha salido hasta en memes, pues las redes sociales en épocas decembrinas utilizan esta canción.

6.- El tamborilero

Esta pieza es ideal para cantarla solo o acompañado de tus seres queridos con un pequeño tambor que harán que broten las lágrimas de emoción.

7.- La Marimorena

Una canción que hace una referencia a la virgen María, una ceremonia de corte religioso en el convento de San Francisco, fue interpretado por zambosas y tambores.

8.- Ven a Cantar

Una canción que no solo habla sobre la Navidad, también de año nuevo, una de las canciones favoritas de cualquier mexicano, el coro de esta canción además de que es pegajoso, invita a tu audiencia a participar con palmadas.

9.- El camino de Belén

Básicamente esta canción habla del nacimiento del niño Jesús y los regalos que recibió en el momento.

Acompaña esta música con tus seres queridos, puedes apoyarte de un piano o una pandereta para cantar esta canción.

10.- Mención honorífica

Te recomendaremos una canción en inglés que es de lo más significativa: ‘’ All I want for Christmas is You’’, una canción que no solamente es ultra mega navideña, sino también es romántica e ideal para bailar en la fiesta de nochebuena.

Arma tu playlist para que en estas fechas decembrinas te la pases de lujo en tus fiestas.