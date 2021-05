Sinaloa, estado de bienestar

Sinaloa es un estado con una enorme capacidad productiva y de generación de riqueza, sin embargo, esa riqueza no se ha visto reflejada en los niveles de vida y de bienestar de la mayoría de la población, producto de un sistema de gobierno que ha priorizado en el ingreso económico de unos pocos por encima de las necesidades sociales de las mayorías; un sistema de gobierno estatal donde la corrupción y los negocios particulares con recursos públicos son prácticas comunes que gozan de impunidad, por lo que es necesario revertir ese sistema, y dar paso a un gobierno incluyente, honesto y transparente, comprometido con las mayorías, que use adecuadamente los recursos del erario y garantice que la generación de riqueza se refleje en mejores niveles de vida todos los sinaloenses. Un gobierno que no solo vea y promueva el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr el desarrollo humano de las mayorías.

Si bien, el primer paso es generar mejores empleos y más ingresos económicos en las familias que menos tienen, sabemos que éstos no serán suficientes para cubrir todas sus necesidades como seguridad, salud, educación, servicios públicos y oportunidades de desarrollo, por lo que cubrir esas necesidades de la población debe ser el compromiso del nuevo gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal. En este sentido y gracias a la generosa participación de la sociedad sinaloense en los eventos de campaña, expresando sus necesidades y sobre todo su confianza en la alianza Morena-PAS y su deseo de aplicación de la 4T en Sinaloa, ha sido posible construir con solidez y sustento los ejes prioritarios para un proyecto de gobierno que giran en torno a un Estado de Bienestar a través de cinco ejes:

Crecimiento y Desarrollo Económico Incluyentes. En este eje es necesario incluir, en el presupuesto estatal, recursos de apoyo para la agricultura, la pesca, la ganadería y la acuacultura y crear un sistema de financiamiento para otorgar crédito suficiente oportuno y barato para estos sectores, así como precios piso para productores de granos y la promoción de los programas federales como Sembrando Vida en la zona de los altos. Asimismo, la generación de una bolsa de trabajo para el primer empleo de jóvenes y un plan de inversiones agroindustriales, el fomento a la inversión con reglas claras, certeza jurídica y reducción de trámites, asi como el fomento del turismo nacional e internacional y la potencialización de Mazatlán como destino internacional.

Estado de Bienestar. En este renglón será necesario transformar la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Bienestar, promover la consolidación de los programas sociales federales para reducir la desigualdad, ampliar el programa de pensión para personas con discapacidad y el programa de apoyo a madres jefas de familia; acompañar al gobierno federal en la implementación de la gratuidad en la educación inicial y la educación superior, dar prioridad a la construcción de infraestructura hospitalaria en comunidades apartadas, crear un sistema coordinado de urgencias médicas, así como regularizar la situación laboral del personal médico y de enfermería. Asimismo, impulsar el deporte masivo y estimular con becas a deportistas de alto rendimiento, promover y estimular la difusión de la cultura y establecer un nuevo trato con las comunidades indígenas y migrantes.

Servicios Públicos, logística e Infraestructura, con Sentido Social. En este eje se contemplan obras como la construcción de las carreteras Topolobampo-Ojinaga y Badiraguato-Parral, la modernización de los puertos de Mazatlán y Topolobampo y el seguimiento de los proyectos hidráulicos Elota-Piaxtla, Picachos y Santa María; la modernización de la infraestructura y equipamiento urbano de Culiacán, la gestión del proyecto Río Sinaloa, en Guasave, y el impulso al corredor turístico comercial, Los Mochis -Topolobampo. Asimismo, hacer la parte correspondiente del proyecto para comunicar el sur de Estados Unidos con el Océano Pacífico, a través del ferrocarril Durango-Mazatlán; combatir el rezago histórico de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, transparentar toda la obra pública, y garantizar transparencia e igualdad de oportunidades a las empresas constructoras.

En materia de seguridad, atender las causas que originan la violencia, mediante un Plan Estatal de Seguridad, coordinado con la Estrategia Nacional de Seguridad, con dos ejes. Uno, la prevención, mediante programas de cultura, deporte y sana recreación, la prevención de la trata y prevención de las adicciones y el apoyo a centros de rehabilitación. Y dos, el fortalecimiento de la fuerza pública mediante la creación de una fiscalía y juzgados especializados en delitos de género, la creación de la Universidad de la Policía y la atención a organizaciones de familiares de personas desaparecidas y grupos de desplazados por la violencia.

Gobierno Austero y Combate Frontal a la Corrupción e impunidad. La austeridad y el combate a la corrupción permitirán ahorrar recursos para apoyar a programas sociales, por lo que formar un gabinete probadamente honesto y con equidad de género, suprimir los gastos innecesarios, auditar permanentemente la nómina estatal, no permitir la impunidad y establecer un sistema de tolerancia cero a “moches” y compras dirigidas, es el compromiso establecido desde ahora para la concreción de la Cuarta Transformación en Sinaloa.