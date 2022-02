La regla es sin impuestos

La menstruación impacta en todas las esferas de la vida de las mujeres, en lo social, cultural, deportivo, educativo, ecónomico, y laboral, y en forma diferenciada ante condiciones de pobreza, precariedad, violencia, inseguridad, vulnerabilidad y discapacidad, en méxico 34% es población menstruante entre los 10 y 54 años (INEGI, 2020) .

En mi niñez, hace poco más de 20 años, tener “la regla” por primera vez, era un suceso importante, en todas fue un proceso distinto, en mis primas, amigas y vecinas fue similar en qué a la mayoría, dejarón de darles permiso de salir a brincar la cuerda, a jugar al futbeis, o a las escondidas, tampoco les daban permiso de visitar otras casas para jugar a las muñecas o a las comiditas.

Comprar productos para la higiene menstrual era secreto, en la tiendita te vendían los paquetes envueltos en periódico o en bolsas negras, y habia que esperar a que no hubieran clientes para pedir y que te entregarán tu producto, en algunas ocasiones escuché acusaciones de malos olores y que las culpables eran aquellas que se sabía que ya menstruaban, que eran unas cochinas.

A veces las niñas que comienza a menstruar reciben comprensión, información, cuentan con espacios y productos que le permiten llevar a cabo una adecuada gestión de su menstruación, otras tantas son discriminadas, las acusan de sucias, las molestan en las escuelas y comunidades, las lastiman, esto provoca daño emocional, físico y consecuencias como la deserción escolar, UNICEF México (2017) informó que el 43% de las alumnas con periodo menstrual prefieren no ir a la escuela durante su ciclo.

La Ley General de Salud y la Ley General de Educación, no contemplan el tema de la educación, higiene o gestión menstrual, por tal motivo en el Congreso de la Unión se han presentado diversas propuestas de iniciativas de ley, y se ha establecido como compromiso de las agendas parlamentarias, legislar al respecto,

El presupuesto de ingresos 2021 aprobado por el Congreso de la Unión contemplo la reforma para eliminar el cobro de IVA en los productos para la gestión menstrual: toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Durante la discusión el senador por el PRD Juan Manuel Focil, con tono despectivo, dijo que las mujeres solo se ahorrarían $30.00 al mes. Cómo gran varón, desconoce lo que significa la menstruación, los efectos biológicos y sociales que tiene, el impacto que genera en el gasto familiar, claro, habla de sus privilegios.

Las mujeres a lo largo de nuestras vidas, gastamos más de 25, 000 pesos en adquirir productos para la gestión menstrual, esto sin sumar costos de medicamentos, servicios médicos, ropa que se daña, etcétera.

PROFECO puso a disposición el sitio https://consumidoras.profeco.gob.mx/ en el que se monitorea a empresas y provedores de productos de higiene menstrual, para el análisis de la aplicación del cero gravamen, de esta forma se puede consultar por región, por marca y por tipo de producto su precio, actualizado cada mes y diferenciado entre mínimo, promedio y máximo, sin embargo, esta información no resuelve la duda ¿cumplen las tiendas de autoservicio y farmacias con la eliminación del IVA en los productos para la higiene menstrual? Por ello me di a la tarea de acudir a tiendas reconocidas en la zona urbana de Culiacán, Sinaloa.

Visite Walmart, Casa Ley, Farmacia Guadalajara, Farmacón, La Bien Querida, y efectivamente comprobé que en en esas empresas no se cobra IVA en productos para la higiene menstrual, sin embargo en las tiendas de la Cadena OXXO, encontré dos situaciones que me llamarón la atención, en el ticket por la compra de toallas sanitarias identifique un desglose del total correspondiente al cobro de IVA, y en la compra de otro producto similar en una tienda distinta (tambien de OXXO) observe conceptos desagregados, uno de pago de ayuda pro, además de cobro de IVA y en la parte de abajo una leyenda de “GRACIAS POR DECIR SI QUIERO”, sobra manifestar que no autorice dicho cobro.

De tal manera que llame al número 800 962 8000 que obtuve en la revista del consumidor de enero 2022, con el objetivo de denunciar, sin embargo ninguna de las opciones correspondia a la problemática identificada, procedí a enviar un correo electrónico, ya les contaré la respuesta.

En el orden del día de la sesión de 08 de febrero de 2022 del Senado de la República se presentarón tres puntos de acuerdo de parte de distintos senadores (as) que exhortan a reforzar las medidas para la vigilancia del cumplimiento de la aplicación de tasa 0% al IVA en los productos para la higiene menstrual.

En los 90´s hablar de la menstruación seguía siendo un tabú, hoy es política pública de salud, educación, economía y de justicia.