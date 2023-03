Ajo y Agua | Un The Best casi argentino

Está de moda el futbol argentino. Y no es para menos el valorar y calificar el buen trabajo que han hecho a nivel individual y de equipo. El primero por la fabricación de jugadores locales para tener la cantidad suficiente, no sólo para tener en su propio país en los clubes locales, si no también para exportar ya que son el segundo país que más lo hace después de Brasil, y eso habla mucho de porqué ostentan tres títulos mundiales. El de 1978 fui testigo de su primer campeonato. Los mexicanos lo disfrutamos en nuestro país en 1986. Y luego en Qatar, en 2022, todo mundo se enteró del tercer campeonato, en la que se ha calificado como la mejor final de todos los tiempos. Yo también lo puedo asegurar. No había visto una final tan atractiva, interesante, intensa, tan bien peleada y con tanto espectáculo. Todo eso llamó la atención de todo mundo y ahora se vio reflejado con tantos reconocimientos que están recibiendo a nivel global e individual.

De esta manera se dio el reconocimiento en estos premios tan importantes que la FIFA ha otorgado como The Best. La gala tuvo un protagonismo completamente argentino. Empezando por el portero Emiliano Martínez. El Dibu llamó mucho la atención por su efectividad, espectacularidad y hasta por los gestos que algunos no gustaron como en los festejos, pero eso no le quitó méritos para ser reconocido como el mejor porque sus intervenciones fueron tan importantes como los goles anotados por la Selección Argentina. A mí gusto, y por todo lo que logró consideró que el ganador debió haber sido Thibaut Coirtouis. Él tuvo que ser el ganador por todo lo que logró en el año, no sólo por el Mundial.

El líder desde el banquillo, Lionel Scaloni, también fue reconocido por la manera tan hábil e inteligente de crear una base de grandes jugadores que juegan por el mundo, que supieron entender su idea para ganar el cetro mundial y también el de respaldar a su líder en la cancha como Lionel Messi. Eso tiene mucho mérito, parece fácil, pero no lo es. El hecho de sacarle su máximo rendimiento a todos sus jugadores y la participación de la mayoría fue de vital importancia, al grado que este premio lo dice todo. Sin tener tanto cartel como otros demostró su gran capacidad para dirigir.

Y obviamente Lionel Messi es el que se llevó la mayor atención en el evento gracias a su actuación y liderazgo con una selección que fue hecha para respaldarle en algo que le hacía mucha falta para cerrar un círculo exitoso dentro de una carrera grandiosa que ha desarrollado a lo largo de muchos años. Todos estos méritos y logros que ha conseguido, sobre todo para el Mundial de Qatar, era lo que le hacía falta. Al conseguirlo ya no hay duda entre todos los argentinos vigentes en el mundo, primero de sacudirse esa presión que se supone que había, más en Argentina que en el resto del mundo. Porque en otros lados se reconocía a Messi como uno de los mejores de la historia. Le faltaba el Mundial para sacudir esas dudas argentinas. Con este título de Qatar ha convencido a casi todos los de su país, y a muchísima gente del mundo. No se ha retirado todavía y no se puede calificar en qué posición ocupa de la historia, pero las dudas ya no existen, se disiparon por completo para que esté entre los tres primeros de la historia. Pelé sigue siendo el más grande y con este logro, Messi igualó a Maradona. Con el tiempo que le queda por jugar y cuando se retire será cuando realmente se ubique en algún lugar. La justicia deportiva lo pondrá entre los mejores, pero eso se sabrá cuando Messi cuelgue las botas. Eso ya se verá.

Fuera de la órbita argentina, también Alexia Putellas ganó por segundo año consecutivo a la mejor jugadora del mundo. Eso habla muy bien de la calidad de la jugadora española que juega en el Barcelona. Ya recuperada al 100% buscará ganarse otro cetro de esta índole. Para el futbol español es su imagen en la actualidad y eso no había pasado nunca. Ahora ella es quien llama mucho la atención de manera muy positiva, por y para el mejoramiento del futbol femenil.

Mientras que el famoso premio Puskas, al mejor gol del año 2022, se lo llevó el futbolista amputado polaco Marcin Oleksy del Warta Poznan, gracias a una espectacular chilena. Dicho reconocimiento es inédito y quedará para la historia.

SUERTE AL TUCA FERRETTI

Ha sido una pena que por segunda ocasión la aproximación que tuve para dirigir a Cruz Azul no se hiciera realidad. La primera fue antes de la llegada de Juan Reynoso. Todo estaba hecho, pero no se cristalizó la posibilidad, era un gran momento a sabiendas que la calidad de los jugadores en ese momento y la grandeza del equipo iban a ayudar para lograr el título de Liga. Al final se inclinaron por el peruano y con él levantaron el trofeo del Clausura 2021.

Ahora ha sido algo parecido, con la diferencia que hubo cambios de jugadores y eso hizo dudar en que si el equipo estaba con la fortaleza suficiente para pelear por el título. Cruz Azul siendo un equipo grande, cada torneo debe pensar en ser campeones. Esa es su obligación como equipo grande. Y ahora tiene los jugadores con la calidad y talento suficiente para buscar la clasificación directa entre los primeros ocho. Hay tiempo para que lo puedan conseguir, para que por lo menos entren por el repechaje que todavía existe.

El escogido finalmente fue el Tuca Ferretti. Le deseo suerte a él como a toda la institución para que consigan las metas deseadas. Que yo estaba convencido y seguro que si hubiese sido yo el elegido, también podría llevarlos a los objetivos trazados. El destino una vez más nos ha vuelto a poner una pausa. Ya veremos si en un futuro se llega a concretar esta unión. Y si llego a estar será para buscar ganar todo lo que esté en juego.

Que te lo digo yo