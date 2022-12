Ajo y agua | Crónica de una muerte anunciada

La fe y la esperanza nunca se deben perder, pero las sensaciones que fuimos teniendo y sintiendo fueron que la imagen que se dio en general en este campeonato no fue lo que realmente estábamos deseando ni esperando.

Muchos, por no decir la gran mayoría, tomábamos como trascendental el partido contra Polonia. No se ganó, se empató solamente y eso no dio ninguna tranquilidad para la clasificación. Si no más bien hubo inestabilidad.

Contra Argentina se perdió y vino la debacle, porque se juntaron muchas circunstancias, unas no entendibles como la alineación y planteamiento táctico de Gerardo Martino, quien siendo argentino dio la impresión que preparó todo como para no ganar. Más bien tuvo demasiado respeto, casi miedo a perder, y muy temeroso para empatar. Finalmente, se perdió 2-0 ante la Albiceleste.

Para terminar con la decepción, fue que la mejor imagen que dio la selección fue ante Arabia Saudita, obteniendo el triunfo 2-1, y que por poco se cumplía con el milagro, a pesar de la incertidumbre. Al final, éste nunca llegó para sobrevivir en esta Copa del Mundo. Allí fue cuando llegó el final de todo y la muerte deportiva anunciada de la Selección Mexicana en su aventura qatarí se concretó.

Gerardo Martino tuvo fortuna, y nunca mejor dicho, de ser llamado con un buen pago de él y su cuerpo técnico para dirigir en esta etapa al equipo nacional, donde siempre he estado en desacuerdo que un técnico que no es mexicano dirija al Tricolor. El argentino tuvo mucha suerte de que ya no se ha participado en Copa América de selecciones y así enfrentarse a naciones potentes como las sudamericanas. Así la presión no hubiera sido tanta porque los resultados son difíciles de conseguir de forma favorable, a menos que estés bien preparado y dirigido. El Covid-19 y la ausencia en la Conmebol le facilitó todo para que cumpliese su ciclo mundialista y que de esa forma nunca se adelantara su despido, tomando en cuenta que después de perder de manera escandalosa con Uruguay y Argentina en partidos amistosos, y los tres duelos consecutivos que fue derrotado ante Estados Unidos. En ese momento tuvieron que haberlo destituido para evitar que esta eliminación tan pronta se diera, que desde Argentina 1978 no acontecía. Y lo digo por experiencia propia. Faltando pocos meses para el Mundial sugerí que en lugar de ir en ascenso el nivel futbolístico, todo fue en descenso, pero no me hicieron caso, lo mantuvieron en el cargo y al final pasó lo inevitable. Así que colorín colorado este ciclo se ha acabado.

Urge una reestructuración en el futbol mexicano. Los dueños tienen que ser todos los equipos que están en Primera División, en Segunda, que sería lo normal en vez de Ascenso o Expansión, y también de la Liga Femenil. Los dueños deben de ser los equipos participantes, unos con más jerarquía que otros, pero todos deben ser tomados en cuenta. La realidad no es así. Hay que imitar a grandes potencias como la española o la inglesa, sólo por citar algunos, que tienen su estructura de futbol muy bien establecida. Ojalá pudiésemos llevar esa referencia para un efecto en nuestro futbol. Sé que es difícil de aquí al 2026, pero sí se podría ir planeando la forma y la manera de comenzar una nueva etapa con estructuras nuevas y diferentes de las que se tienen actualmente, hablo a nivel generalizado, apoyándose como referencias en estos países en que sus artículos de llevarlo a efecto lo que corresponde a la Federación, Liga, Asociación de Futbolistas, Comisión de Árbitros y para todas las estructuras y el organigrama deportivo del futbol mexicano.

Debe hacerse con justicia, porque esto es el futuro de nuestro futbol, y poder pensar que en un futuro no muy lejano, haciendo las cosas de manera profesional, no como si fuera cosa de amigos, que parece que así está establecido hoy en día. Que los que tomen las decisiones sean profesionales, gente que sí sabe. Regularmente son los que han jugado, dirigido y vivido del y para el futbol. Y que encima están bien preparados con experiencias nacionales e internacionales como para llevar por buen camino en cuanto a la toma de decisiones y establecer reglamentos para llevarlo a cabo. Y que todo sirva para potenciar este futbol mexicano, que está sumergido en la Concacaf donde se preocupan más en lo económico que en lo deportivo. Por eso otras confederaciones del mundo han tenido mejores resultados en Qatar. Eso debe hacernos reflexionar y tomar decisiones inmediatas, para no dejar pasar más el tiempo y que sigamos sin obtener los resultados que tanto deseamos en México y en nuestra área. Ahora tenemos la responsabilidad de dar una buena imagen ya que para el próximo Mundial seremos una de las sedes.

¡Que te lo digo yo!