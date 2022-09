Gobierno de San Luis Potosí propone castrar a violadores

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a través de una iniciativa que se presentará ante el Congreso se buscará reformar el Código Penal estatal para endurecer penas contra violadores y feminicidas, lo que evitará que se sigan cometiendo estos delitos en la entidad, además de garantizar a las víctimas y sus familias un verdadero acceso a la justicia.

“Se requiere de una reforma legislativa de fondo que cambie a una sociedad podrida, como es el caso de los violadores en San Luis Potosí, aquí incluso tuvimos casos de pederastia, ese tipo de cosas son las que se tienen que acabar”, dijo el Gobernador.

¿Qué propone?

A través de la iniciativa, el Código Penal del estado contemplaría castrar a los violadores de niñas, niños y mujeres, “les van a quitar los genitales para que no sigan violando gente”.

Sociedad Dos mujeres son asesinadas y tres más secuestradas en Celaya, Guanajuato

Con respecto al caso de presunto feminicidio en Villa de Arista, ya hubo un detenido, sin embargo, consideró que el Código Penal vigente no es suficiente para los padres de la víctima y en el caso de las mujeres que sufrieron violación, no les devuelve su dignidad, por ello se buscan castigos más severos.

“Ser más severos en los castigos contra violadores está en nuestras manos como potosinos, esto es lo que se necesita que la gente vea que no solo va a la cárcel, sino que va a ser castigado para que no sigan haciendo más daño al salir de prisión con un amparo o con un arreglo como parte del procedimiento, si metemos mano dura veremos como en dos o cinco años, estos delitos terminan”, expresó.

Pena de muerte o capar a los violadores

El mandatario estatal, del Partido Verde, anunció que primero pedirá la pena de muerte para quienes cometan este delito, “como seguramente se va a negar al ser una reforma constitucional que tendría que ir a los 32 estados, vamos a pedir que se cape a los violadores y eso sí está en nuestras manos como potosinos”.

“Eso si va a poder quedar legislado y asentado en las Leyes del Código Penal local, vamos a capar, literalmente, a todos los violadores de niñas, niños y mujeres y van a ver cómo en dos años ya no va a haber tanta violación, porque ahora se va a enfrentar de una manera distinta a la justicia”, confió.

Sociedad Rescatan a mujer de secuestro en Guaymas, pero horas después es asesinada

“Vamos a mandar una iniciativa, pues tras el caso que sucedió en Villa de Arista, aunque hay responsables, de nada sirve, ni siquiera encerrarlos en la cárcel, no se arregla nada de fondo”.

En ese caso expresó que “hoy, gracias a Dios, hay un detenido y va a refundirse en la cárcel pero, ¿quién le devuelve la vida a la niña?, y en el caso de las mujeres violadas ¿quién les devuelve la dignidad y poder volver a ver a los ojos a la gente?”, cuestionó.

“Se necesita que la gente vea que los culpables no nada más van a la cárcel, sino que van a ser capados ¿y a ver cómo siguen violando?”, se les van a quitar los genitales, porque van a la cárcel pero salen con un amparo o con un arreglo de las autoridades judiciales, donde muchas veces son absueltos porque se les aprehendió mal, como lo hemos visto mucho, pero luego siguen violando en las calles y no sucede nada.

El gobernador explicó que la iniciativa entraría a través del Partido Verde, “creemos que otros partidos no van a poder enfrentar ese tipo de circunstancias, y no porque no puedan sino porque muchas veces no se animan, pues estarían -como dicen ellos- contra los Derechos Humanos, pero en San Luis Potosí necesitamos reformas de fondo”.

Finalmente, cuestionado justamente con respecto a los Derechos Humanos, Gallardo Cardona opinó que se deberá entender que no podemos seguir en una sociedad podrida, “ya estamos cansados, hay mucha gente que está cansada de lo que sucede; es una maldita herencia que nos dejaron y si tenemos que meter mano dura, metamos mano dura, no va a haber de otra”.

Familias de víctimas de feminicidio se oponen

Familias de víctimas de feminicidio, están en contra de la propuesta para imponer pena de muerte y castración química a feminicidas y violadores, “el Estado y sus instituciones no han comprendido aún que ante un feminicidio, las voces y la participación más importante es la de las y los familiares como víctimas indirectas”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El colectivo “Por ellas, por nosotras y por todas”, señaló que esas “son medidas punitivas que van en contra de las reformas constitucionales del 2008 y el 2011. Se necesitan medidas que ayuden a la reparación del daño, a la escucha efectiva de las víctimas y a dar garantía de justicia para nuestras hijas y nuestras familias”.

Señalaron que “una de las mejores maneras de demostrar sus manifiestos compromisos con las mujeres y con las víctimas es atendiendo a sus obligaciones en materia de derechos humanos para garantizar la justicia, la memoria, la verdad y la reparación para todas las víctimas de feminicidio y sus familiares en San Luis Potosí”.





|| Con información de Mayra Tristán ||

Nota publicada en El Sol de San Luis