NL extiende suspensión de actividades hasta el viernes por efectos de Alberto

Monterrey. - El gobierno de Nuevo León reanudó el servicio de transporte colectivo, pero extendió hasta las las 6:00 horas de mañana viernes la suspensión de actividades y circulación debido a las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical "Alberto".

"Por cuestiones de Protección Civil y para salvaguardar a la población, se suspenden todo el día 20 de junio de 2024, hasta las 6:00 horas del día 21 de junio de 2024, circulación de todo tipo de vehículo, así como la realización de actividades de trabajos o servicios", dijo el gobernador Samuel García en un comunicado.

"Exceptuando de esta medida el transporte público y los vehículos destinados a salvaguardar la seguridad pública, los hospitales públicos y privados, refugios y albergues que den servicio a la población".

Las medidas no aplican para hoteles, farmacias, gasolineras y tiendas de conveniencia no mayores a un radio de 300 metros cuadrados de zonas habitacionales.

También podrán continuar las labores de las cuadrillas de empleados destinados a garantizar la continuidad en el funcionamiento de servicios públicos o servicios de telecomunicación en la población, así como aquellas actividades que por seguridad requieran la supervisión y funcionamiento constante de maquinaria.

“Acabamos de publicar en el periódico Oficial un acuerdo de suspensión de labores todo el día jueves, de clases jueves y viernes, y el transporte únicamente para emergencias se reinstala algunas rutas emergentes de transporte y Metro, no para circular el llamado es a todos a permanecer en casa”, especificó.

“No salgan, afortunadamente hoy en toda la ciudad ya no había carros, o sea, sí hubo respeto al llamado, pero siempre hay uno dos que le pegan al valiente, o la foto, no lo hagan porque están los ríos a tope y ya tendremos después mucho tiempo para venir a visitar las presas hoy prohibido salir no hay trabajo, no hay clases.

“Ya está publicado, ya es oficial, no hay labores hoy jueves consensuado con las Cámaras, con los patrones para que nadie salga de casa, sí, todo es en consenso y en un Consejo de Protección Civil”,