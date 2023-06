Desplazados de Frontera Comalapa vuelven a sus hogares; autoridades toman control

Después de ocho días de intensos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, aproximadamente mil 500 agentes militares han tomado el control del municipio mexicano de Frontera Comalapa, situado en la frontera con Guatemala.

Durante la semana pasada, varias comunidades del mencionado municipio se convirtieron en escenario de balaceras y bloqueos protagonizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, según fuentes de seguridad. Estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento de al menos 3 mil habitantes que buscaron refugio en zonas más seguras como el ejido Josefa Ortiz.

La llegada de las fuerzas militares ha generado una sensación de alivio entre los habitantes de Frontera Comalapa, quienes han estado viviendo momentos de gran incertidumbre y temor debido a los enfrentamientos armados.

Hasta el momento, aproximadamente 600 pobladores del ejido Nueva Independencia, conocido como Lajerío, perteneciente al municipio de Frontera Comalapa, Pablo L. Sudar, Lázaro Cárdenas y Candelaria han regresado a sus hogares. Algunas familias retornaron completas, mientras que otras, por temor, dejaron a sus hijos al cuidado de otros familiares.

Durante una reunión con los pobladores en el kiosco del parque del ejido Nueva Independencia, el general a cargo del Ejército Militar informó sobre el descubrimiento de artefactos explosivos artesanales. Les solicitó a los pobladores verificar sus viviendas, ya que los militares no pueden ingresar sin autorización. Les pidió que, en caso de detectar algo sospechoso, lo informen a las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes.

En medio de la reunión, una pobladora levantó la voz y expresó su preocupación: "Andrés Manuel López Obrador dijo 'abrazos, no balazos', pero nosotros no estamos recibiendo los abrazos. Hay bebés, familias completas que huyeron en la noche y no tenemos necesidad de andar así. Exigimos como pobladores que los militares se establezcan en el lugar, porque queremos seguridad".

Ante esto María Pérez, habitante del municipio, relató a este medio, cómo tuvo que abandonar su casa debido a los enfrentamientos: "Estábamos encerrados y no vimos de dónde venían los hombres armados. Ahora lo que queremos es paz, no tenemos por qué salir de nuestra casa, ya estamos hallados", afirmó.

Arlindo López, otro poblador del ejido Nueva Independencia y padre de familia, expresó que por ahora se siente tranquilo con la llegada de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, aunque no está completamente convencido de la seguridad. "Las balas estuvieron día y noche, nosotros no dormimos, pensábamos que en cualquier momento íbamos a ser acribillados. Tenemos miedo por mi familia y mis hijos", añadió.

Por su parte, Felipa Pérez se siente feliz de regresar a casa, de igual manera afirma que el temor existe, pero agradece el apoyo y la llegada de autoridades. De su familia fueron 8 integrantes los que se desplazaron al ejido Josefa Ortiz, una de sus hijas vive en la Sabinada, quien tiene dos niños pequeños, ella llegó el día de ayer porque no contaba con recurso económico para mantener a sus hijos, ya hasta el día de hoy jueves llegó Felipa.

“Ojalá los militares se queden para que haya paz en este pueblo, por que la verdad si tenemos miedo, imagínese el niño que se murió de 15 años, que necesidad que se muriera por culpa de otros, nosotros no tenemos nada que ver, nuestro marido siembra maíz para comer y salir adelante”, mencionó Felipa.

Los pobladores del ejido Nueva Independencia hacen un llamado a los tres niveles de gobierno para que se restablezca la seguridad en su comunidad, que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales durante los últimos ocho días. El miedo ha invadido sus vidas y esperan que las autoridades tomen medidas para garantizar su seguridad y tranquilidad.

