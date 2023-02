Juez niega amparo a exalcalde de Cuernavaca acusado de desvío de recursos en SAPAC

La justicia federal negó el amparo y la protección al exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien continuará vinculado a proceso por el presunto desvío de nueve millones de pesos del Sistema de Agua y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), por el cual está preso desde septiembre de 2022.

En su resolución, a la que tuvo acceso El Sol de Cuernavaca, la Jueza Quinto de Distrito, Martha Eugenia Magaña López manifestó que el auto de vinculación a proceso, así como la reclasificación del delito a la que fue sujeto el exmunícipe por el Juez Especializado de Control, Edie Sandoval Lome, en octubre del año anterior, se ajusta a derecho.





Luego de la determinación de Sandoval Lome el 28 de septiembre del año anterior, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar al exalcalde, la cual guarda desde hace cinco meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos de Atlacholoaya, Xochitepec.

Casi un mes después, bajo dicha medida, Antonio Villalobos presentó un juicio de amparo el 19 de octubre de 2022, luego de considerar como "infundada" su vinculación, así como la reclasificación del delito, la cual cambio de ejercicio indebido del servicio público a ejercicio abusivo de funciones del servicio público, luego de señalar que el Juez no tenía las facultades para ello y que no existían indicios suficientes para enfrentar un proceso penal. Sin embargo, no le fue concedido dicho amparo.

A pesar de que, por ahora le fue negado el amparo y la protección de la justicia, el ex servidor público aún tiene acceso al recurso de revisión y deberá ser el tribunal colegiado quien dé la sentencia de dicho fallo.

