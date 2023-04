Vuelca camioneta en la carretera Habal-Cerritos

Mazatlán, Sin.- Con las llantas hacia arriba, luego de dar varias vueltas, terminó una camioneta cuando circulaba por la carretera Habal-Cerritos, al norte de Mazatlán.

Los hechos ocurrieron este sábado por la tarde y según los primeros informes, un posible descuido del conductor fue lo que provocó el accidente.

La unidad quedó a un costado de la carretera con la carrocería bastante golpeada.

Automovilistas que pasaron por el lugar detuvieron su marcha para auxiliar al conductor de la camioneta, quien a pesar de lo aparatoso del accidente, salió ileso.

Las personas que lo ayudaron a salir de la unidad fueron quienes llamaron a los cuerpos de emergencia para que le dieran los primeros auxilios.

Al sitio llegaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para poner la unidad en posición normal y realizar el reporte de hechos de este percance vial.

No se proporcionaron más datos del incidente ni tampoco la identidad del conductor.

El llamado

En estas vacaciones de Semana Santa, Protección Civil hace un llamado a los automovilistas a conducir con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad.

"Antes que nada, si vas a salir a carretera, revisa muy bien tu carro, no conduzcas a exceso de velocidad, utiliza tu cinturón de seguridad y algo muy importante, no uses el celular cuando estés manejando, recuerda que el llegar a nuestro destino es lo más importante y retornar con toda la familia unida es lo mejor", dijo Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Proteccion Civil municipal.