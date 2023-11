FBI actualiza alerta de búsqueda de Chapo Isidro; ofrecen 5 millones de dólares

Culiacán, Sin.- El FBI sigue en la búsqueda de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo cual están ofreciendo la cuantiosa recompensa de hasta 5 millones de dólares.

La mañana de este martes en su cuenta de X, el FBI publicó una ficha de búsqueda, donde especifican que es responsable de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína; 50 gramos o más de metanfetamina; un kilogramo o más de heroína y mil kilogramos o más de marihuana para importarlos a los Estados Unidos.

“#FBIWFO sigue buscando a Fausto Isidro Meza-Flores, el presunto líder de una organización de tráfico de drogas. @StateINL ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto”, es lo que se lee en la publicación.

De acuerdo a las autoridades, El Chapo Isidro reside en México y opera, principalmente, en Sinaloa. “Ocupaba anteriormente un cargo alto como cabecilla de la organización delictiva transnacional de los Beltrán Leyva, aunque, a través de alianzas sólidas con otros cárteles, y el empleo de la violencia y corrupción, se ha convertido en el líder de una organización delictiva transnacional muy violenta cuyos miembros operan en partes de México, Centroamérica, Suramérica y los Estados Unidos”, se lee en la ficha de búsqueda.

¿Quién es el Chapo Isidro?

Isidro Meza Flores alias “El Chapo Isidro”, nació el 9 de junio de 1982, en Guasave y años después subió a una posición que lo ubicó, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como el rival más peligroso para Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo a informes de la DEA de los EU y de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), Isidro comenzó su carrera criminal siendo aún menor de edad, con hombres dedicados al robo de autos, autopartes y asaltos.

De acuerdo al FBI, “es responsable de la tenencia y distribución de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, y de la importación de estas a los Estados Unidos”.

#FBIWFO is still looking for Fausto Isidro Meza-Flores, the alleged leader of a drug trafficking organization. @StateINL is offering a reward of up to $5 million for information leading to his arrest. Contact your local #FBI office or the nearest U.S. Embassy if you have a tip. pic.twitter.com/2LdCh8QVi8 — FBI Washington Field (@FBIWFO) November 7, 2023

Comienza la búsqueda

Desde el 2017, las autoridades han estado buscando a El Chapo Isidro, esto luego de que el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia lo acusara formalmente de cargos relacionados con la asociación delictiva y el tráfico de drogas ya mencionado.

Para el 2019 se emitió una ficha de búsqueda pero ahora con más cargos otorgados por el Tribunal, donde se le suma algunos por posesión de armas de fuego.