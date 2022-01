Emiten alerta Amber por Fátima, menor que se está bajo resguardo del DIF

Culiacán, Sinaloa-. El día de ayer, se emitió la alerta Amber de la menor de 17 años Fátima Guadalupe Velarde Estrada, una menor que está bajo el resguardo de DIF Sinaloa, desde junio de 2021.

Versiones dadas por autoridades, indican que la menor se encontraba en el Centro Integral de Discapacidad Visual,en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

Ante ésta situación el padre de la menor se encuentra desesperado, pues dijo que desde el pasado mes de mayo no tiene ningún tipo de comunicación con su hija.

"Ahorita en la mañana subieron una publicación en la que dicen que ya fue localizada y no puedo confirmar por ninguna parte que sea cierto; soy un padre desesperado, por favor ayúdenme" expresó.

Fátima quedó bajo resguardo del DIF ya que su mamá falleció hace 5 años y su padre Jesús Ariel Velarde Valenzuela es una persona discapacitada, se encuentra postrado en una cama, pues tiene discapacidad motriz, por lo que no resultó apto para cuidar de su hija.

"No sé qué está pasando con sistema DIF, no sé qué tienen contra mí, pero pues desde el 15 de mayo de 2021 yo no he visto, ni he tenido comunicación con mi niña" dijo.

"Necesito que se aclare todo ésto que está pasando con mi hija Fátima, sólo me dicen cuando voy que ella está bien, pero no me dejan ni siquiera contactar por llamada con ella para que ella sepa que no está sola, que su padre está con ella" puntualizó.









