“Poco a poco” es el nuevo sencillo con el que La Pa'rribeña le canta al amor

Con un talento nato para la música y la composición, Rossina Silva “La Pa’rribeña”, ha comenzado su camino como una de las intérpretes femeninas del regional mexicano, tomando escenarios tanto en México como Estados Unidos.

Originaria de Pericos, Sinaloa, la cantante lleva más de 20 años de trayectoria artística, en la cual le ha dedicado su don musical al desamor y a los hombres, pues para ella, son puntos clave en sus canciones.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran, “Que te vaya bien“, “Ojalá que te duela”, “El pizarrón”, “Una lágrima”, “Lo voy a dividir”, “Y tú pensando en volver”, “La Dama de la troca colorada” y su más reciente sencillo “Se vende un pinche guey”, entre otras.

Este 14 de febrero por primera vez graba un tema con mariachi titulado “Poco a Poco”, dedicado al amor, “Lo romántico no va conmigo, pero dije, bueno, voy a sacar algo nuevo en mariachi, primera vez que incorporo este género en mi música, y espero que le guste mucho a la gente, disponibles en todas las plataformas digitales”, comentó en una entrevista para El Sol de Sinaloa

¿Quién es Rossina Silva?

Rossina Silva nació en la comunidad de Pericos, Mocorito, en el seno de una familia humilde, a los 5 años de edad su familia se mudó a la comunidad de Recobeco, donde pasó gran parte de su niñez.

En busca de su sueño, a los 16 años, se mudó a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para cumplir su sueño de ser cantante.

Ya en la capital, participó en distintos eventos culturales que organizaba el ayuntamiento, acercándose más a los escenarios.

“Recuerdo la primera vez que me subí a un escenario, nunca sentí miedo, nada, era algo que ya traía en la sangre”, comenta Rossina.

A la par que Rossina pisaba los escenarios con un grupo que formó nombrado Rossina y sus Guaruras, no dejó de lado sus estudios profesionales, logrando titular en Comercio. Con 18 años, Silva contrajo matrimonio, y de ese lazo nacieron sus dos hijos, sin embargo, nunca dejó de lado el sueño que traía en mente.

En el 2005, se fue a buscar el sueño americano, tocando puertas, seguía cantando a la gente, pero sentía que faltaba algo más para consolidarse como una cantante profesional.

Ahí conoció más la música sierreña, aunque antes venía cantando géneros más románticos al estilo como Grupo Intocable; sin embargo, se dio cuenta de que el público americano consumía más.

“Bueno, yo también tengo que cantar lo que a la gente le gusta. Empecé a componer corridos para mujeres, porque no había en ese tiempo, como “La Dama de la Troca Colorada”, “La A.B.C.” entre otros que tengo por ahí”.

En aquel tiempo, dónde no era muy común que una mujer cantara corridos, fue algo fresco para la gente, con su semblante de una mujer fuerte, Rossina poco a poco comenzó a ponerse en el gusto del público. Grabando su primer disco de música sierreña, siendo la pionera de este género.

“Traigo sangre de la sierra, el estilo, por eso comencé a llamarme la Pa”rribeña, ya que me pareció muy original y no lo había escuchado, y desde ahí comencé se me quedó la Pa”rribeña”, explica.

Comenzó a contactar a disqueras, sin embargo, estas no estaban recibiendo a mujeres, lo que hizo pensar que no lograría más.

Con las ganas de no rendirse, Rossina decidió aplicar sus conocimientos de diseño gráfico e informática, para crear su propia compañía. En tiempos en que la música digital aún no existía.

Mediante la plataforma MySpace comenzó a acarrear público, hasta alcanzar los cinco millones de seguidores.

“Me decían la reina del MySpace, porque ya llevaba más de cinco millones de seguidores, fue una cosa muy fuerte, y pues a partir de ahí se me empezaron a abrir más puertas en el trabajo, fue una satisfacción muy grande, ya que prácticamente lo logré sola”.

Con un excelente recibimiento de la gente, Rossina cuenta con 14 producciones discográficas en las que destacan, “Sentimientos, 2007”, “Fue una Alucinación, 2007”, “Porque No Aguanto, 2008”, “De Mil Maneras, 2010”, “Dónde, 2012”, “Me Volví Cabrona En Defensa Propia 2015”, y su álbum más reciente titulado “De Esta Me Levanto”, el cual incluye 10 temas de la autoría de Gerardo Valenzuela.

Actualmente, Rossina comenta que se encuentra en otra etapa de su vida, donde quiere no solo cantarle al desamor, sino también al amor. “Siempre he estado componiendo temas muy agresivos como Maldito Infeliz, aunque también he grabado temas románticos, pero generalmente son canciones fuertes”.

La cantante cuenta que quiere seguir conquistando más al público mexicano, ya que su éxito se ha consolidado más en Estados Unidos.

“Comenzó en California, en muy buenos lugares, me he presentado en Washington, Oregón, Arkansas, dónde presente mi tema “Me volví cabrona en defensa propia”, prácticamente ahí despegó más mi carrera, me buscaban por toda la costa este, giras de un año, Florida, Tennessee, Georgia, hemos estado en muchas partes”, compartió.

En la República Mexicana ha tenido la oportunidad de presentarse en gran parte de los estados como Sonora, Ciudad de México, Puebla, Coahuila, entre otros. Sin embargo, a pesar de ser sinaloense, Silva desea conquistar más a sus paisanos, ya que siente que falta consolidarse aquí.

Que viene para Rossina

Además de la música, Rossina desea incursionar en la actuación, ya que es otra de sus pasiones. Esto se ha visto reflejado en sus videos musicales, los cuales la mayor parte son dirigidos por ella misma.

“Yo sigo perseverante, como cualquier artista, lograr un lugar en la música, seguir conquistando corazones, como artistas de la talla de Jenny Rivera, Lucha Villa, Lola Beltrán, admiro mucho a Beatriz Adriana, poder llegar más allá”, finalizó la cantante.

