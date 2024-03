Colapsa puente en Baltimore tras colisión de barco

Un puente de la ciudad de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, se derrumbó este martes después de que un barco colisionara con él, haciendo que 20 personas y varios vehículos cayeran al agua. La Autoridad de Transporte del estado de Maryland (MTA) informó de que una embarcación había chocado contra el puente.

"El tráfico de naves que entran y salen del puerto de Baltimore queda suspendido hasta nuevo aviso. El puerto se mantiene abierto al tránsito de camiones", dijo a la prensa el secretario Paul Wiedefeld.

Del mismo modo, la policía indicó que no ve "indicios" de que el derrumbe se deba a un acto terrorista.

"No hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede", declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.

Según las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, un portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río Palapsco.

Se ven luces, aparentemente de vehículos, en el puente antes de que se deforme y caiga por secciones.

"Sabemos que hasta 20 individuos pueden estar en el río Patapsco en este momento, así como varios vehículos", declaró Kevin Cartwright del Departamento de Bomberos de Baltimore al canal CNN.

"Creemos que vehículos y posiblemente un semirremolque cayeron al agua", declaró también Cartwight al diario Baltimore Sun. "Todo el puente" se ha derrumbado, precisó.

Hay personas en el río

Una portavoz de la policía de Baltimore también dijo al canal estadounidense que era posible que varias personas hubieran caído al río.

"Puedo confirmar que en la madrugada la policía de la ciudad de Baltimore recibió el aviso de un colapso parcial del puente Francis Scott Key, y que posiblemente hay obreros en el agua", dijo la portavoz Niki Fennoy.

El puente, de 2,6 km de longitud y cuatro carriles, cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa atlántica estadounidense.

Está situado en una carretera principal que une esta ciudad con la capital, Washington.

La página web de tráfico marítimo MarineTraffic afirma que un portacontenedores con bandera de Singapur llamado "Dali" se detuvo bajo el puente a primera hora del martes.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, y el responsable del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr, afirmaron que se llevan a cabo labores de rescate.

"Recen por los afectados", dijo Olszewski en la red social X.