SOY Zapatos que han sido estrellas en el cine

¿Quién no recuerda la gran colección de zapatos de Carrie Bradshaw en Sex and The City, o el zapato de La Cenicienta en el salón de cristal? Y qué decir de los zapatos rojos mágicos de Dorothy en el Mago de Oz, o de las botas de caña alta negras en charol de Julia Roberts en Pretty Woman?

Estamos en plena temporada de premiaciones del cine internacional, en las que en cada producción el vestuario es una parte esencial para lograr autenticidad en la representación de una historia que puede ser actual o de otra época. Por eso, los diseñadores deben considerar varios factores en su selección y confección de vestuario.

Lee también:Saint Laurent y Dior destacan en Semana de la Moda

“Es indispensable analizar el guión. Esto implica indagar acerca de los personajes y la relación entre ellos tanto psicológica como física, el contexto y la época. La visión que tiene el director y la manera en la que él o ella quiere contar la historia también es clave”, explica Mariana Gandía, diseñadora de moda y vestuarista nominada a los premios Ariel en 2017 por El sueño del Mara'akame.

La experta dice que “en algunas producciones, hay un diseñador de producción que coordina todas las áreas visuales como es el vestuario, la decoración de los sets, escenografía, y con el director y el fotógrafo deciden incluso la paleta de color y la estética que quieren darle a la película”.

En algunas ocasiones los zapatos se han convertido en los protagonistas de estas historias, como por ejemplo en el filme En sus zapatos, en el que dos hermanas huérfanas, que son muy diferentes, comparten el gusto por este básico de la indumentaria, como también sucede en la cinta española Piedras -también conocida como Bajo las piernas, de Ramón Salazar, en la que la vida de cinco mujeres es narrada a través del calzado que usan.

“El calzado define por principio una época y determina el estilo personal de cada persona o personaje, si es formal o informal”, cuenta Katherine Torres, gerente de Mercadotecnia de la firma Prada.

También en el clásico La Cenicienta de los hermanos Grimm, el zapato se convierte en el protagonista al ser el elemento clave que lleva a la unión de la mujer del pueblo con el príncipe.

“Como las huellas dactilares, el calce de cada persona es único y vestirlo denota la personalidad de cada uno”, cuenta Katherine.

Pretty Woman / Cortesía | Touchstones Pictures

Por algo se dice que, “encontramos la horma de nuestro zapato cuando logramos conexión con alguien”, agrega Katherine.

Gandía agrega que, a la hora de escoger el calzado de una película, también es importante tomar en cuenta el movimiento de los personajes en la trama porque afecta, en función de si la persona está parada, camina o corre.

“Muchos diseñadores de vestuario hacen sinergia con diseñadores de moda tanto para calzado como para lentes, relojes o ropa con la finalidad de codiseñar modelos únicos para una producción de cine.

“La cinematografía ha servido como un foro para mostrar tendencias de moda y es una herramienta de marketing, ya que hay muchas tendencias que han sido inspiradas en vestuario de cine”, explica Mariana.

La vestuarista cuenta cómo la primera versión de El Gran Gatsby en los años 70 generó un revival de los vestidos de los años 20 y 30 dentro de la moda de los 70 e influenció en los vestidos de graduación de esa época.

El cine también ha servido de maestro en cuanto a historia de la moda. Gracias a la película Dangerous Beauty, por ejemplo, como espectadores vemos cómo era para las cortesanas europeas del renacimiento caminar sobre los “chapines”, un calzado de uso femenino de origen español usado a partir del siglo XV y que es considerado el antecesor de las plataformas, tan de moda hoy en día.

Y viajando en el tiempo hasta nuestros días, no podemos dejar a un lado la obsesión por los zapatos de la escritora Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en Sex and The City, tanto en la película como en la serie, pero donde las estrellas fueron unos Manolo Blahnik color azul que permanecían en la repisa de una habitación en un departamento de Nueva York en el que vivía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y no podemos olvidar la reacción de Emily (Emily Blunt) en The devil wears Prada cuando Andrea (Anne Hathaway) cambia de look, diciéndole que vendió su alma al probarse por primera vez el par de stilettos de Jimmy Choo.

Y sin duda, de los clásicos del cine no podemos dejar a un lado las famosas botas de charol con las que Julia Roberts causó sensación en los 90 que fueron idea de la directora de vestuario de aquella producción Marilyn Vance.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Doble Vía

Mundo