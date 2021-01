Pandemia marcará la suerte del nuevo Presidente de EU

La pandemia de Covid 19 que ha postrado a la nación más poderosa del mundo decidirá la suerte del gobierno de joe Biden: reducir los contagios y muertes, así como reactivar la economía, puede conjurar la polarización y el riesgo de violencia de los grupos afines a Donald Trump, consideró la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.

El reto del demócrata, que hoy tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos, no solo será revertir las acciones que el mandatario saliente ha realizado, los más importante es que los acuerdos ejecutivos que implemente en sus primeros días logren solventar de inmediato las condiciones económicas de los estadounidenses, consideró la investigadora.

“La raíz de los males del mundo en este momento es la pandemia, que ha roto las cadenas productivas y económicas. Si esa situación no se solventa de manera inmediata, por supuesto que las brechas sociales y económicas se harán mucho más agudas, y por supuesto que veremos procesos mucho más violentos”, advirtió Santibáñez, en relación con el brutal asalto al capitolio y las amenazas de extremistas partidarios de Trump.

“Las medidas que implemente Biden podrán ser la respuesta para controlar a las huestes trumpianas que, sin duda, durante los próximos cuatro años seguirán asolando al mandatario demócrata”.

A pesar de haber conformado un equipo sólido, con experiencia, la mayoría proveniente de la era de Barack Obama, el peligro para el gobierno entrante es si su fin es regresar al estado de las cosas previo a la victoria de Trump en 2016.

La administración Biden “no está destinada al fracaso”, a menos que su gobierno se dedique a “ reestablecer el status quo o lo que se tenía en el pasado. Biden tiene la gran oportunidad, de cara a la pandemia y la situación de su país, de proponer nuevas políticas que conduzcan a la mejora evidente de la población, porque si de lo que se trata es sólo de restablecer todo lo que Trump destruyó, me parece que sí será activamente un fracaso, afirmó Iliana Rodríguez.

Una vez que controle la pandemia, el gobierno entrante podrá generar vías para el desahogo de las voces disidentes, no sólo por la vía pacífica, también respondiendo a las causas del enojo, lo que no se logrará con discursos sino con la recuperación de empleos, “y en ese entorno de incertidumbre será muy complejo el camino para Biden”, consideró.

ECONOMÍA, LA CLAVE

Para Santibáñez, la libertad de expresión y de manifestación, el derecho a la salud, la libertad de tránsito, la seguridad interior y la creación de empleos serán las prioridades de la administración entrante, y todas esas luchas “se librarán en el terreno económico,

“Tanto en seguridad interior como exterior, las luchas ahora se libran en el terreno económico, las guerras ahora son de carácter comercial”, señaló la investigadora del Tec de Monterrey.

En el tema migratorio, la admininstación entrante anunció cambios que revertirán las drásticas políticas implementadas por el presidente republicano.

Para Rodríguez, esta agenda no es económica pero tiene gran impacto en ese rubro, “porque no puede haber una economía sana si no se tienen flujos migratorios a Estados Unidos de forma irregular que impacten en la seguridad fronteriza y en el desplazamiento de mano de obra legal por estos flujos de mano de obra ilegal y más barata, sin ninguna prestación y sin posibilidad de que hagan una vida”.

Esta seguridad económica también influirá en la relación con México.

“Los demócratas son obsesivos y son legalistas, van a estar encima en cuestiones laborales y ambientales del T-MEC y van a exigir su cumplimiento, esto va a imponer la existencia de los inspectores laborales a los que se compromete el tratado para garantizar lo firmado”, puntualizó Rodríguez Santibáñez.