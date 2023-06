Moscú aplica medidas antiterroristas para reforzar seguridad tras rebelión de Wagner

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció que "medidas antiterroristas" fueron adoptadas en la capital luego de que jefe del grupo paramilitar Wagner se rebeló contra el mando militar ruso.

En tanto, autoridades de las regiones de Rostov y Lipetsk también anunciaron medidas adicionales de seguridad.

Videos que circulan en internet en Rusia muestran a hombres armados que rodean edificios administrativos en la ciudad sureña de Rostov, con tanques movilizados en el centro.

Significant Movement of Russian National Guard and Military Forces have been observed in the Capital City of Moscow with reports that Checkpoints have begun to be erected near the Kremlin and State Duma Building. pic.twitter.com/PByXBbflGq — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2023

El jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, dijo previamente que sus tropas habían ingresado por la región de Rostov.

"En relación con la información que llega de Moscú, medidas antiterroristas dirigidas a fortalecer la seguridad están siendo tomadas", declaró el alcalde moscovita Sobianin en redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Lipetsk, Igor Artamonov, dijo estar reunido con miembros del servicio de seguridad FSB, que abrió una investigación sobre los llamados a una "rebelión armada".

Prigozhin acusó el viernes a Moscú de atacar a sus fuerzas con misiles y prometió responder.

Urgió a los rusos a unirse a sus fuerzas para castigar al mando militar, en el desafío más audaz contra el presidente Vladimir Putin desde el inicio de la ofensiva en Ucrania el año pasado.

Por su parte, el Comité Antiterrorista de Rusia informó este viernes de la apertura de un caso penal por llamamientos a rebelión armada tras las declaraciones del jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgueni Prigozhin, sobre la intención de castigar a la cúpula militar rusa por ataque a sus bases.

"Las declaraciones difundidas en nombre de Yevgueni Prigozhin no tienen fundamento. En relación con estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia incoó un caso penal por llamamiento a rebelión armada. Exigimos el cese inmediato de actividades ilegales", dice el comunicado oficial, citado por la agencia TASS.