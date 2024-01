Israel propone un gobierno palestino

GAZA. Israel no gobernará la Franja de Gaza una vez que termine la guerra contra el grupo islamista Hamas, sino que lo hará una institución palestina, aseguró el Ministerio de Defensa israelí, desafiando declaraciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Hamas no gobernará Gaza, Israel no gobernará a los civiles de Gaza. Los residentes de Gaza son palestinos, por lo que organismos palestinos estarán a cargo, con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel", indica un comunicado de Defensa.

El parte, que no especifica qué instituciones palestinas tomarían el control del enclave, forma parte de un plan que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, presentará al gabinete de guerra antes de la próxima visita a Israel del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien realizará una gira en Oriente Medio para abordar el periodo de posguerra en Gaza.

Netanyahu ha dicho varias veces que no tiene intención de entregar el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada, a través de su presidente Mahmud Abás.

El plan del ministerio de Defensa, aún no adoptado por el gabinete de guerra israelí, también rechaza que se establezcan allí asentamientos judíos en Gaza.

Según el plan, la guerra continuará hasta que Israel haya desmantelado las "capacidades militares y de gobierno" de Hamas, al que prometió "aniquilar", y liberado a los 132 rehenes que siguen en manos del grupo islamista. Se estima que al menos 24 de los 250 prisioneros tomados por Hamas murieron.

Una vez que Israel logre sus objetivos (un horizonte para el cual no hay un calendario establecido) "comités civiles" palestinos comenzarán a asumir el control.

El futuro del territorio palestino está en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional, en medio de crecientes llamados para un alto el fuego.

Según Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, las operaciones militares israelíes han causado en casi tres meses de guerra 22 mil 600 muertos, muchos de ellos mujeres y niños.

Además, gran parte del territorio ha quedado reducido a escombros y se ha convertido "simplemente en un lugar inhabitable", en "un lugar de muerte y desesperanza", cuyos habitantes "hacen frente a amenazas diarias ante la mirada del mundo", denunció el jefe de operaciones humanitarias de la ONU.





Los bombardeos continuaron durante la noche en las zonas de Jan Yunis y Rafah, en el sur de la Franja, así como en partes del centro de Gaza.

El ejército israelí señaló que sus tropas "golpearon a más de 100 objetivos" en Gaza durante las últimas 24 horas, incluidas posiciones militares, puntos de lanzamiento de cohetes y depósitos de armas.