El drama de los migrantes sudamericanos en el Tapón del Darién, desde la mirada de un fotoperiodista

El drama de los migrantes que atraviesan la selva de Colombia a Panamá, conocida como el Tapón del Darién, para lograr el “sueño americano” fue capturado por el reportero gráfico colombiano Manuel Salvador Saldarriaga y ese trabajo le valió el Premio Rey de España de Fotografía 2022.

"Arriesgar la vida cruzando El Tapón del Darién" es la serie de imágenes que muestra la ruta de los inmigrantes sudamericanos cargando sus ropas con poca comida para llegar a Estados Unidos, donde esperan tener una mejor vida para ellos y sus familias.

Al conocer la noticia, Manuel Salvador Saldarriaga, de 52 años, se quedó "sin voz, sin aliento, paralizado", pero con la gran satisfacción de cumplir con la labor social del periodismo que es la de informar.

"La notificación del Premio Rey de España me agarró trabajando en el periódico El Colombiano (...) Pensé que no era cierto y luego salió el comunicado y ahí terminé de convencerme de que me había ganado el Rey de España", relató Saldarriga, quien manifestó "estar dichoso" porque este es su cuarto premio "y el tercero individual, el otro fue compartido".

Saldarriaga detalló que para capturar esta serie de imágenes se fue a la selva por cinco días con su compañero Alexander Mejía, donde tuvieron largas jornadas, hasta de 18 horas, en medio de condiciones muy difíciles por el terreno.

"No trabajo para ganar premios, pero es indudable que cuando uno los gana es una enorme satisfacción. Además ayuda a darle visibilidad a temas como la migración que afecta a muchas personas y eso puede generar solidaridad y mayor atención para ellos", refirió.

A medida que iba haciendo el trabajo me fui compenetrando con los migrantes. Cuando podía les estiraba la mano para ayudarlos a subir una montaña, pasar un río, levantarse de una caída

En medio de todas esas adversidades el fotógrafo se aferró a su mantra: "dar un testimonio, mostrar la realidad del país, del hecho que voy a cubrir y hacerlo público a través de mi medio".

Sin embargo, destaca que los premios como El Rey de España permiten "darle cara" a tragedias que se viven en muchos lugares del mundo y que merecen atención, investigación y solución.

"Ganar el Premio me reconforta, me da más ánimos para seguir buscando historias para mostrar la realidad de lo que pasa en un mundo desigual", añadió.

Uno no trabaja por premios, lo hace por informar, por cumplir una labor social

Saldarriaga recibió su primer Rey de España en 2010, el segundo en 2016, el tercero en 2020 y el cuarto es el de este año.

Los premios Internacionales Rey de España de Periodismo, los más prestigiosos del ámbito iberoamericano, se conceden anualmente desde 1983 y fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Los galardones tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, además de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.