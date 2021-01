OMS inicia misión para dar con el origen del coronavirus en Wuhan

Un equipo internacional de 13 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comienza este jueves, en Wuhan su misión sobre el terreno para investigar el origen del coronavirus una vez que concluya la preceptiva cuarentena de 14 días que pasa en un hotel de la ciudad.

Una misión complicada --salpicada de retrasos y enfrentamientos entre China y Estados Unidos-- pero que puede ser clave para investigar, de forma independiente, cómo se originaron los primeros casos conocidos del virus que continúa asediando a la humanidad.

▶️Sin ánimo y sin cubrebocas, AMLO inaugura cuartel de la Guardia Nacional en SLP

Wuhan fue el primer lugar del mundo en que se identificó el patógeno a finales de 2019 y aquí los científicos internacionales seguirán la pista de los primeros contagios, relacionados supuestamente con el mercado de pescado y mariscos de Huanan, donde se vendían también animales salvajes.

▶️AMLO muestra su "escudo protector" contra adversarios y coronavirus

Foto: AFP

Todas las hipótesis sobre la mesa

"Todas las hipótesis están sobre la mesa y es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre dónde empezó exactamente el virus, si fue dentro o fuera de China", afirmó el pasado viernes el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

El equipo de investigación internacional desplazado a Wuhan, integrado por miembros de la OMS y otros científicos internacionales incluye a expertos de EU, Japón, Rusia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Alemania, Australia, Vietnam y Catar.

Está encabezado por el danés Peter Ben Embarek, el principal experto en enfermedades de transmisión animal de la organización con sede en Ginebra.

También incluye a otros especialistas de reconocido prestigio, como la viróloga holandesa Mariom Koopmans, el microbiólogo y veterinario alemán Fabian Leendertz o el zoólogo británico Peter Daszak, que investigó hace años los coronavirus de los murciélagos en China.

▶️”Se me borró el cassette” dice Jorge, paciente intubado y sobreviviente de Covid-19

Daszak dijo hoy en un mensaje de Twitter, desde el hotel de cuarentena en Wuhan, que en los primeros momentos, tras detectar el brote en la ciudad a finales de diciembre, los expertos chinos estaban "intensamente concentrados en gestionar el caos" de enfermedades y muertes, lo que consideró "normal" en una respuesta a una epidemia.

"Hablé con muchos colegas de China en esos momentos. Todos estaban trabajando frenéticamente en el brote. No digo que no quisieran ayuda, pero la investigación de la vida salvaje no era una prioridad en medio de la rápida evolución" de la epidemia, aseguró en otro mensaje.

Foto: AFP

El zoólogo destacó que trabajan para que, en próximas epidemias, los científicos puedan estar sobre el terreno en cuanto se origine un brote para poder entender mejor sus orígenes y sus causas.

Los expertos internacionales visitarán junto a científicos chinos el mercado de Huanan, todavía clausurado desde hace más de un año, y otros lugares clave de la ciudad como el Instituto de Virología de Wuhan y su laboratorio P4 de máxima seguridad.

Pero los medios chinos, controlados por el Partido Comunista en el poder, han ido descartando esta teoría por otra, no probada, según la cual el virus podría haber sido importado a China, sobre todo a través de carne congelada.

La OMS ha descartado la contaminación a través de los alimentos, pero muchos chinos parecen ahora convencidos de que la pandemia es de origen estadounidense.

▶️Teresita, la enfermera que regala sonrisas a menores internados por Covid-19

Incluso un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino sugirió el año pasado, sin pruebas, que el virus podría haber sido introducido en Wuhan a finales de 2019 por soldados estadounidenses que habían acudido a participar en una competición deportiva.

Foto: AFP

Fuera de China también han circulado diversas teorías, entre ellas la de una transmisión del virus, accidental o no, desde el laboratorio de virología de Wuhan, donde se fabricaban coronavirus de forma experimental.

Tanto el laboratorio como el gobierno chino han negado esta hipótesis, planteada en particular por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Por el momento, la OMS mantiene la equidistancia.

▶️"No quiero ir al hospital", el dilema de vida o muerte de un enfermo por covid-19

"Todas las hipótesis están sobre la mesa. Está claro que es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre el origen de este virus, ya sea en China o fuera de ella", dijo Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, en Ginebra la semana pasada.

Una fotografía del 23 de enero de 2021 muestra una calle transitada de Wuhan, en un intento de recuperar la vida antes del coronavirus. Foto: AFP

Investigación entre pugnas políticas

La administración de Donald Trump en EU ha insistido desde hace meses, e incluso días antes de finalizar su mandato, en que el virus había salido de ese laboratorio de la capital de Hubei.

▶️"Hice todo lo posible por cuidarme, pero por gente irresponsable me contagié": Isa

El pasado 17 de enero, el Departamento de Estado aseguraba tener "nuevas pruebas" de que se originó allí al afirmar que investigadores del laboratorio habían caído enfermos en otoño de 2019, aunque no aportó ninguna evidencia que lo demostrase.

China, por su parte, calificó las afirmaciones de Washington de "mentiras y teorías de la conspiración" y a través de la prensa oficial ha resaltado en reiteradas ocasiones que el virus se detectó ya en el otoño de 2019 en varios países, lejos del gigante asiático.

Foto: Reuters

Algunos científicos chinos han dejado entrever, además, la posibilidad de que pudiese haber llegado a China a través de productos congelados importados de otros países, en los que detecta trazas del virus con frecuencia desde hace tiempo.

▶️"Cuando lo abraces, ahí estaré", los ositos con ropa de víctimas Covid que ayudan al duelo

"La posición oficial del Gobierno chino es que trazar el origen es un asunto científico muy serio. Debemos confiar en los científicos y los expertos médicos para llegar a una conclusión basada en la ciencia y los hechos", afirmó recientemente la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.

El jefe de la misión de la OMS dijo que su equipo investigará la hipótesis de que el virus se hubiese escapado de un laboratorio, "incluso aunque sea improbable".

"No hay evidencias hasta el momento que indiquen que alguien estuviese trabajando con el virus en el pasado; no hay pruebas que indiquen que podría haber escapado de alguna forma del laboratorio, pero, por supuesto, lo tendremos en cuenta cuando busquemos el origen de este virus", dijo Ben Embarek en un vídeo publicado por la OMS este mes.

La gran mayoría de la comunidad científica internacional coincide en que lo más probable es que el virus llegase al ser humano desde la naturaleza, no desde un laboratorio.

Foto: AFP

La misión también tiene previsto examinar los registros de los hospitales en Wuhan o las muestras recogidas de aguas residuales y las donaciones de sangre, además de visitar granjas de animales salvajes y entrevistar a los primeros pacientes, que se detectaron entre el 9 y el 12 de diciembre, según las autoridades chinas.

China no ha detallado qué mostrará a los expertos internacionales, quienes antes de viajar reconocían que no tenían aún una imagen clara de los progresos en la investigación del país asiático.

"Sentarse todos juntos en una mesa ya tiene sentido", aseguró Leendertz, microbiólogo que identificó en 2014 en el oeste de África el árbol plagado de murciélagos en el que probablemente se originó la epidemia del virus del Ébola.

▶️"El Covid no existe", el viacrucis de un incrédulo para encontrar un hospital en CDMX

El murciélago de herradura, principal sospechoso

Gran parte de la comunidad científica sitúa el origen del SARS-CoV-2 en los murciélagos de herradura, que habitan en muchas partes del mundo y son numerosos en Asia.

El material genético del coronavirus que causó la pandemia es en un 96,22% igual al del coronavirus RaTG13, aislado en un murciélago de herradura en el sur del país asiático por científicos chinos.

A partir del murciélago, algunos creen que el virus pudo transmitirse al ser humano directamente y otros piensan que lo hizo por medio de algún tercer animal, como el pangolín o la serpiente.

Foto Xinhua

▶️"Tengo molestias, ¿será por la vacuna?": Adriana, voluntaria de ensayo clínico

▶️“Cada caso de Covid es repetir mi historia”, dice sobreviviente del Covid-19

También están los que consideran que el virus pudo estar adaptándose a los humanos durante un tiempo prolongado hasta alcanzar su gran capacidad de transmisión y contagio actual.

El equipo de la OMS deberá identificar primero al paciente cero y a partir de ahí tirar del hilo para comprobar cuál de esas hipótesis es la correcta, aunque probablemente se necesiten más misiones y varios meses.

La OMS estudia también las informaciones que apuntan a la aparición del virus en otros lugares antes de que lo hiciese en China, aunque ello no invalida que comiencen su misión en Wuhan.

"Este es un gran rompecabezas de 10 mil piezas y no puedes completar la imagen viendo solo una", resumió el director de emergencias sanitarias de la OMS.