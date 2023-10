UNAM ofrece disculpa pública a familiares de Vanessa Díaz Valverde, deseparecida en 2018

La Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), ofreció una disculpa pública a la familia de Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras que desapareció el 27 de abril de 2018.

Tras cinco años de su desaparición, el rector Enrique Grague Wiechers reconoció que la universidad cometió omisiones y no abonó en las investigaciones de las autoridades.

“Estamos aquí para rendir una disculpa pública y las omisiones que tuvimos. Si bien es cierto que corresponde a las autoridades judiciales, me disculpo ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria por lo que hicimos y no hicimos y que no fue suficiente”, señaló.

🚨🔎 Familiares y madres buscadoras de alumnos de la UNAM realizaron una caminata para exigir justicia y la aparición de sus hijos.



📹 Gloria López pic.twitter.com/RBqraPcYfQ — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 11, 2023

El rector hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que agilice las investigaciones de Mariela Vanessa y se esclarezca lo más pronto posible la verdad sobre su desaparición.

La disculpa surge después de las omisiones y el trato revicitimianzante hacia los familiares y su madre, quien falleció el pasado mes de mayo de cáncer.

CDMX Académicos piden a autoridades mayor atención a desapariciones de personas en CDMX

Exigen aparición de Mariela

Tras la disculpa pública, madres de estudiantes desparecidos y víctimas de violencia dentro de la Universidad realizaron una caminata que salió de la Facultad de Medicina a las Islas en donde ofrecieron conferencia de prensa.

La hermana de Mariela, Gabriela Díaz Valverde, manifestó que a pesar de las omisiones, ésta disculpa pública representa un logro y una lucha para todas las familias que están en busca de que haya justicia en los casos de sus hijos desparecidos.

“Ha sido de un gran logro porque esta es nuestra lucha, visibilizar en qué contexto de violencia estamos sumergidos, está disculpa ha marcado un procedente y confiamos en la voluntad de las instituciones”, manifestó.

Gabriela Díaz hizo una invitación a las demás universidades para que brinden apoyo y acompañamiento a los familiares de alumnos desparecidos o víctimas de violencias y no cometan omisiones.

“Que exista la no repetición, que se trabaje en estás garantías, estar en esta situación no ha sido fácil, y nunca está de más una mano amiga que está ahí para apoyarte, subrayó.

El coordinador de familiares de estudiantes víctimas de violencia señaló que la disculpa pública que ofreció el rector como acto simbólico se reconoce, sin embargo, rompe con el protocolo al no mencionar las omisiones que cometió la universidad.

“El rector fue omiso en señalar puntualmente lo que ocurrió en la facultad. Podrán hacer mil disculpas y no habrá reparación, el tema es que encuentran a Mariela, Viviana e Isabel Garrido a todos los alumnos desaparecidos”, manifestó.